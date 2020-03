Koronavírus za sebou zanecháva mŕtvych a vážne škody: Svet v panike počíta miliardové straty

Koronavírus je už aj na Slovensku! Nákaza sa po Ázii šíri aj v Európe a v ohrození môžu byť státisíce ľudí. Strach mení správanie ľudí, mnohí vykupujú obchody, akoby mal prísť koniec sveta a finančníci sa bezmocne prizerajú prepadom na burzách.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Globálna epidémia nového koronavírusu COVID–19 sa dostala do novej fázy! Vírus, ktorý sa koncom decembra objavil najprv iba v čínskom meste Wu-chan, dnes hlásia zA tisícky ľudí už na nákazu zomrelo! Mortalita pri novom type vírusu dosahuje asi 3,4 %, čo je rádovo viac ako pri chrípke. Prvé prípady nákazy koronavírusom zaznamenalo aj Slovensko.

Čas konať

„Teraz nie je čas na to, aby sme to vzdali. Nie je čas na výhovorky. Toto nie je doba, keď môžeme odmietať obmedzenia. Krajiny sveta plánovali scenáre ako tento dlhé desaťročia. Teraz nastal čas, aby podľa týchto plánov konali,“ vyzval štáty šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus. Najviac postihnuté štáty ako Čína, Južná Kórea či v Európe Taliansko už boli nútené prijať prísne bezpečnostné opatrenia. Nejde len o meranie teploty pasažierom na letiskách či zatváranie škôl a úradov. Ak bude potrebné, štáty môžu obmedziť na nejaký čas aj niektoré občianske slobody, najmä pokiaľ ide o slobodu pohybu a cestovania.

Hrozivá predpoveď

Hoci sa štáty celého sveta snažia postup nového vírusu zastaviť a minimalizovať straty na ľudských životoch a ekonomike, odborníci z Austrálskej národnej univerzity prišli s nie veľmi pozitívnou predpoveďou. Aj pri najlepšom možnom scenári postupu pandémie môže podľa nich koronavírus zabiť až 15 miliónov ľudí! Modelová situácia tiež tvrdí, že straty svetovej ekonomiky môžu presiahnuť 2 trilióny dolárov!

Ak sa však progresiu pandémie nepodarí zastaviť, podľa austrálskych vedcov môže na vírus zomrieť až 68 miliónov ľudí a ekonomikám viacerých štátov bude hroziť bankrot.tvrdí sa v správe Austrálskej národnej univerzity. Počet úmrtí na chrípku sa na Slovensku každoročne odhaduje na 800 osôb, niektoré údaje však hovoria až o troch tisíckach obetí.

Nelieta sa

Už teraz zažívajú finančné trhy veľké otrasy a obrovské straty zaznamenávajú najmä letecké spoločnosti. „Aj keby sme hneď od zajtra znížili ceny leteniek, neprinesie to nič dobré,“ citovali médiá Garyho Kellyho z amerických aeroliniek Southwest Airlines. „Je to ako po teroristických útokoch z 11. septembra 2001,“ dodal. Ľudia skrátka majú obavy lietať a aj tí, ktorí by chceli, pre zrušené lety a bezpečnostné opatrenia nemôžu. Medzinárodná asociácia leteckej premávky (IATA) hovorí, že pre koronavírus straty na príjmoch dosiahnu až 113 miliárd dolárov, čo je takmer 20 percent. V súvislosti s menším dopytom po palivách začala klesať cena ropy.

K dôsledkom epidémie patrí tiež rušenie spoločenských akcií, športových podujatí a medzinárodných veľtrhov. Určite netreba rátať s tým, že obmedzenia sa skončia o týždeň-dva.

Ľudia sa vzdávajú cestovania aj zábavy

Takto nám vírus mení životy!

Šíriaci sa koronavírus robí škrty cez rozpočet miliónom ľudí po celom svete. Na mnohých zvyčajne bujarých miestach utíchla zábava a zívajú prázdnotou.

Štadióny bez fanúšikov a ohrozená olympiáda Otvoriť galériu Futbal: : Inter Miláno už odohral zápas pred prázdnym hľadiskom. Zdroj: tasr Jedným z hlavných spôsobov šírenia koronavírusu je, keď si ľudia chytajú rukami ústa, nos či oči. Zakázané sú vo väčšine kolektívnych športov typické predzápasové podávanie si rúk nielen so súpermi, ale aj s fanúšikmi.

Oči pre plač zostali aj talianskym milovníkom športu. Tamojšia vláda v stredu zakázala účasť fanúšikov na všetkých športových podujatiach v krajine. Opatrenie zatiaľ platí až do 3. apríla. Mnohé futbalové kluby vrátane Interu Miláno, kde hrá aj Slovák Milan Škriniar, si tak budú musieť na čas zvyknúť na novú situáciu a hrať pred ľudoprázdnymi tribúnami.

COVID-19 neovplyvnil iba futbal. Medzinárodná lyžiarska federácia úplne zrušila finále Svetového pohára v alpskom lyžovaní v talianskom stredisku Cortina d‘Ampezzo, ktoré sa malo konať 16. - 22. marca a kde mala štartovať aj Petra Vlhová. Zrušený bol SP v biatlone v českom Novom Meste na Morave, ktorý vždy láka diváckou kulisou, ako aj mnoho ďalších renomovaných podujatí.

Isté to nemá ani najväčší športový sviatok – letná olympiáda v japonskom Tokiu. Niektoré správy hovoria, že pre hrozbu koronavírusu by mohla byť preložená o rok, iné, že sa len presunie na neskorší termín. Medzinárodný olympijský výbor by mal podľa posledných informácií konečný verdikt vyniesť v máji.

Obmedzené omše a Mekka bez pútnikov Otvoriť galériu Ojedinelý pohľad: Takáto prázdna nebola Mekka posledných 40 rokov. Zdroj: tasr V Austrálii katolícka cirkev prostredníctvom svojich biskupov odporučila veriacim, aby na omši v kostole upustili od tradičného podávania rúk na znak pokoja. „Svätená voda by mala byť dočasne odstránená zo vstupov do kostolov, aby sa znížila možnosť prenosu vírusu... Pri dávaní znaku pokoja by sa ľudia mali vyhnúť podaniu rúk - miesto toho sa môžu na toho druhého usmiať, či jemne sa ukloniť,“ píše sa v oficiálnom vyhlásení. Veriacim zároveň radia, že ak sa necítia dobre, nemali by omše navštevovať, aby neohrozili ostatných. Podobné odporúčania dáva cirkev svojim veriacim po celom svete. Prvého nakazeného ohlásil vo štvrtok už aj Vatikán a početné audiencie zrušil aj pápež František, ktorého pre chorobu tiež testovali na koronavírus, no nákaza sa nepotvrdila.

Tento rok početné úmrtia pre tlačenicu nehrozia ani na tradičnej púti moslimov do Mekky. Saudskoarabské úrady totiž vydali celoročný zákaz návštevy pútnického miesta, a to aj pre občanov a obyvateľov tohto kráľovstva. Ročne tam pritom chodilo 8 miliónov moslimských pútnikov z celého sveta.

Legoland aj Disney parky zatvorili Otvoriť galériu Disney Park v Šanghaji: Najbližšie týždne bude vyľudnený. Zdroj: anc Fanúšikovia sa do odvolania nepozrú do Disney parkov v Šanghaji, Hongkongu či Tokiu a v Japonsku zatvoril brány aj Legoland. V krajine vychádzajúceho slnka zrušili tiež ikonický Festival kvitnúcich sakúr, ktorý sa zvyčajne koná začiatkom apríla a každoročne ho navštevujú milióny zvedavcov. Koncerty rušia alebo presúvajú aj svetové hviezdy, medzi nimi napríklad Mariah Carey, ktorá koncert na Havaji presunula na november. Rušia sa mnohé medzinárodné summity, ako napríklad 189. stretnutie svetových bankárov, a konferencie odvolali takí technologickí giganti ako Google, Microsoft či Facebook.

Zatvorený Louvre, ľudoprázdne Benátky

Jedným z odvetví, ktoré pre koronavírus trpia najviac, je jednoznačne turizmus. Mnohé cestovné kancelárie rušia zájazdy a zákazníci radšej i sami zvažujú riziká prípadného vycestovania. Podľa CNN môže turistické odvetvie čeliť najhoršej kríze od teroristických útokov 11. septembra 2001! Viaceré letecké spoločnosti požiadali zamestnancov, aby si vzali neplatené voľno, keďže mnoho liniek je až do odvolania zrušených.

Pokles príjmov z turizmu v súvislosti s vírusom očakávajú mnohé krajiny. Austrália sa napríklad obáva, že bez státisícov turistov z Číny, Kórejskej republiky či Japonska budú mnohé hotely čeliť krachu. Internetom sa šíria fotografie vyľudnených turistických centier a historických pamiatok. Svoje brány na čas zatvorilo napríklad parížske múzeum Louvre, pretože zamestnanci odmietali pre obavy z vírusu nastúpiť do práce. Hoci múzeum už otvorili, zďaleka pred ním nestoja také rady ako kedysi. Prázdno je z pochopiteľných dôvodov aj v Miláne či inak natrieskaných Benátkach a davy nestoja ani v okolí rímskeho Kolosea.