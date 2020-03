V Česku počet nakazených rastie: Infikovaných je už 28 osôb

Česko má dva nové pozitívne prípady nákazy koronavírusom, teda celkovo už 28 infikovaných osôb.

Najnovšie pribudol manželský pár, ktorý sa bol lyžovať v stredisku Val Gardena v Taliansku so skupinou osôb, u ktorých sa už v minulých dňoch ochorenie potvrdilo, informoval minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Hygienici v Juhomoravskom kraji preverujú od soboty šesť nových podozrení na nákazu.



V Taliansku, kde platí v Lombardsku a ďalších 14 regiónoch do 3. apríla karanténa, sú tisíce Čechov. Českí občania sa ale môžu vrátiť späť, spresnil minister Vojtěch. Ministerstvo zahraničia v nedeľu uviedlo, že neodporúča cestovať do celého Talianska, informuje portál Novinky.cz.

Na celom svete sa novým koronavírusom, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19, nakazilo už viac ako 101-tisíc ľudí. Vyše 3 400 ich ochoreniu podľahlo, prevažná väčšina v Číne.