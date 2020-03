Najlepší súboj všetkých čias? Bojovníčky skončili v nemocnici, jedna s obrovským opuchom hlavy

Fanúšikovia MMA o tomto zápase hovoria ako o najlepšom, ktorý sa kedy odohral v ženskej časti bojových športov. Poľka Joanna Jedrzejczyková sa v klietke stretla s Číňankou Zhang Weili.

Celý zápas sprevádzali drvivé útoky z jednej či druhej strany a bojovníčky dali zabudnúť na to, že sú ženského pohlavia.

O víťazovi napokon rozhodli rozhodcovia zápasu, ktorý určili, že navrch mala čínska zápasníčka. Obe však predviedli obrovskú silu a vytrvalosť. Nič si nedarovali, čo sa odrazilo aj na ich zdravotnom stave. Obe museli odviezť do nemocnice.

í ½í± TAKE A BOW, LADIES í ½í±



Zhang Weili and Joanna Jędrzejczyk just gave us one of the greatest fights of all time.



Zhang Weili wins by split decision and takes her incredible run to 2️⃣1️⃣ wins in a row!#UFC248 pic.twitter.com/tIttCIu89c — UFC on BT Sport (@btsportufc) March 8, 2020

Škaredý pohľad bol najmä na poľskú zápasníčku, ktorej po jednom z ťažkých úderov vznikol na čele obrovský opuch. "Vidíte moju hlavu, naozaj som to cítila. Súperka bola skvelá, od tretieho kola som na tom bola už čoraz horšie. Gratulujem Zhang a som vďačná za tento skvelý súboj," povedala Joanna tesne po zápase.

"This is insane!" í ¾í´¯@dc_mma nails it when describing the battle between Zhang Weili and @joannamma at #UFC248 pic.twitter.com/kBYYFsmDNT — ESPN MMA (@espnmma) March 8, 2020

Novinári sa hneď po vyhlásení výsledkov pýtali šéfa organizácie UFC, či sa môžu tešiť na odvetu tohto parádneho boja v klietke. "Videli ste, ako vyzerali? Veď šli rovno do nemocnice. Nechajme im čas sa zotaviť. Až potom sa ich môžem na takéto veci pýtať," odpovedal Dana White.