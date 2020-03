Českí policajti mieria do Grécka: Na hraniciach budú pomáhať v moji s migrantmi

Česká republika vyšle v pondelok do Grécka osem policajtov, ktorí tam budú pomáhať na hraniciach s Tureckom v boji s ilegálnymi migrantmi, povedal rozhlasovej stanici Radiožurnál český minister vnútra Jan Hamáček. Napísal o tom v sobotu večer spravodajský server iDNES.cz.

Na juhovýchodné hranice Európskej únie, ktoré v posledných dňoch zažívajú nápor tisícov utečencov, zamieria členovia tímu rýchlej reakcie. Grécka strana o policajtov sama požiadala, spresnil Hamáček.uviedol Hamáček pre webovú stránku iROZHLAS.cz., ktorých cieľom je chrániť vonkajšiu schengenskú hranicu pred nelegálnymi migrantmi, približuje ďalej iDNES.cz.

Okrem ľudí zamieri z Česka na juh Európy aj humanitárna pomoc v hodnote 2,5 milióna Kč (zhruba 98.500 eur). "Sú to štyri kamióny - prikrývky, kúrenie do stanov, elektrocentrály, čerpadlá. Sú to prostriedky, ktoré sú určené na zvládanie humanitárnej krízy," spresnil Hamáček.