Koronavírus straší aj v zámorí: Najvyššie ligy zvažujú viaceré opatrenia

Štyri hlavné zámorské ligy zvažujú možnosť uzavrieť hráčske kabíny v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu.

Basketbalová NBA, hokejová NHL, bejzbalová MLB a futbalová MLS tiež diskutujú o dočasnom zrušení pozápasových tlačových konferencií. Liga amerického futbalu NFL má prestávku medzi sezónami, takže o podobných opatreniach neuvažuje, prezradil to agentúre AP zdroj blízky rokovaniam.

V praxi by opatrenie znamenalo, že sa k hráčom nedostanú novinári na predzápasové interview, do šatní by mali prístup iba hráči a nevyhnutný tímový personál.

Vedenie NBA už v piatok upozornila kluby na možnosť uzavrieť tribúny. Proti tomuto riešeniu sa však rezolútne postavil hviezdny LeBron James z Los Angeles Lakers, ktorý avizoval, že nenastúpi v prázdnej hale.