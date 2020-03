Koniec Hrbatého na kapitánskej lavičke? Rázne slová po prehre s Českom

Slovenskí tenisti nepostúpili na finálový turnaj Davisovho pohára v Madride. V kvalifikačnom dueli totiž prehrali na antuke v bratislavskom NTC s Českom 1:3.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

O rozhodujúci tretí bod pre české farby sa zaslúžil Jiří Veselý, ktorý v súboji tímových jednotiek zdolal Andreja Martina po vyše dvaapolhodinovom trojsetovom boji 4:6, 7:5, 7:5. V druhom dejstve otočil z 2:5, v treťom odvrátil za stavu 4:5 mečbal.

Slovákov čaká v septembri zápas o to, aby v roku 2021 opäť mohli hrať kvalifikáciu o postup na finálový turnaj. Martinovi nevyšiel začiatok zápasu s Veselým, keď hneď v úvodnom geme stratil podanie a za stavu 0:2 čelil ďalším dvom brejkbalom. Podržal si však servis, čo ho nakoplo. V šiestej hre využil, že Vwselému odišlo prvé podanie a vyrovnal na 3:3. Martin postupne začal dominovať vo výmenách, z forhendu dokázal zatlačiť súpera do defenzívy. V desiatom geme opäť zobral Veselému podanie a prvý set získal vo svoj prospech.

Líder českého tímu stratil úderovú istotu v ďalšom priebehu zápasu už nedokázal zastaviť rozbehnutého Martina, ktorý sa rozohral k výbornému výkonu. V druhom dejstve aj vďaka sérii forhendových i bekhendových winnerov rýchlo odskočil Veselému na 3:0 a za stavu 5:3 bol dve loptičky od víťazstva. Veselý však nezložil zbrane, vďaka agresívnej hre získal päť gemov a vynútil si tretí set V ňom v treťom geme odvrátil štyri brejkbaly a za stavu 5:4 mal k dispozícii mečbal. Veselý ho však odvrátil kvalitným podaním, vyrovnal na 5:5 a v koncovke slávil úspech. V jedenástom geme zobral Martinovi servis a v ďalšej hre premenil druhý mečbal.

V druhom sete som viedol 5:2, za stavu 5:4 v treťom sete som mal mečbal, no zápas som nedotiahol do úspešného konca, čo ma veľmi mrzí." Podľa slovenského kapitána Dominika Hrbatého boli všetky tri dvojhry ako cez kopírak. "Koncovky setov zvládli lepšie českí tenisti. Neviem, čím to bolo. Možno tým, že boli v minulosti v elitnej svetovej štyridsiatke a majú viac skúsenosti z náročných zápasoch. Našim chalanom chýbalo viac odvahy. Andrej Martin hral od stavu 1:3 v prvom sete veľmi dobre, no nedotiahol to. Chýbala jediná loptička. V septembri urobíme všetko pre to, aby sme sa zachránili vo svetovej skupine.Dal som si za cieľ v priebehu troch rokoch postúpiť na finálový turnaj a ten sa nám splniť nepodarilo."Jozef Kovalík - Jiří Veselý 3:6, 5:7Andrej Martin - Lukáš Rosol 4:6, 4:6Filip Polášek, Igor Zelenay - Jonáš Forejtek, Zdeněk Kolář 6:4, 6:4Martin - Veselý 6:4, 5:7, 5:7