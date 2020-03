Napätie v Grécku: V komunitnom centre pre utečencov vypukol požiar

Požiar vypukol v sobotu večer v komunitnom centre pre utečencov na gréckom ostrove Lesbos. Ako informovali grécke médiá, na mieste zasahovali hasiči a dosiaľ nebolo jasné, aká bola príčina požiaru ani či pri ňom niekto neutrpel zranenia, uviedli agentúry DPA a AFP.

Centrum One Happy Family sa nachádza neďaleko utečeneckého tábora Kara Tepe, kde žije okolo 1500 utečencov a migrantov vrátane mnohých detí a rodín. Podľa prevádzkovateľa, rovnomenného švajčiarskeho združenia, využívajú tamojšie služby, ako sú škola, holičstvo, kaviareň či knižnica, denne stovky ľudí.

Horelo okrem iných prijímacie centrum agentúry OSN pre utečencov na severe ostrova, ktoré však v tom čase bolo zatvorené.

Na Lesbos a štyri ďalšie grécke ostrovy vo východnej časti Egejského mora dorazilo za posledný týždeň z Turecka vyše 1700 migrantov. V tamojších preplnených centrách pre utečencov sa už dovtedy v zlých podmienkach tiesnilo 38.000 ľudí.

Príchod nových migrantov zvýšil už vysoké napätie na Lesbose, ktorý je na migračnej "frontovej línii" už roky, píše AFP. Frustrácia minulý víkend prerástla do násilia, keď skupiny ľudí vytvárali cestné zátarasy, útočili na autá s pracovníkmi humanitárnych skupín a napadli aj novinárov.

Grécka vláda v sobotu oznámila plány vybudovať dva nové dočasné tábory na ubytovanie stoviek ďalších žiadateľov o azyl, ktorí prišli do krajiny po 1. marci, keď susedné Turecko vyhlásilo, že už nebude brániť ľuďom prechádzať cez hranice do Európskej únie. Podľa gréckeho ministra pre migráciu Notisa Mitarakisa by mali nové centrá vzniknúť na gréckej pevnine s kapacitou 1000 miest. "Potrebujeme podporu miestnej verejnosti. Nemôžeme nechať všetkých (týchto) ľudí na ostrovoch," konštatoval grécky politik.

Mitarakis tiež povedal, že štátna podpora pre utečencov bude výrazne zredukovaná. Tí, ktorým udelia azyl, budú musieť opustiť tábory a do mesiaca im zastavia aj podporu. "Odvtedy budú musieť pracovať, aby sa uživili. To robí našu krajinu menej atraktívnym cieľom migračných prúdov," dodal minister.