Fantastický súboj, diváci na nohách: Bojovný výkon nestačil, Slováci podľahli Čechom

Slovenskí tenisti si nezahrajú na finálovom turnaji Davisovho pohára 2020 v španielskom Madride.

V kvalifikačnom zápase svetovej skupiny totiž v bratislavskej AXA aréne Národného tenisového centra (NTC) podľahli hráčom Česka 1:3 na zápasy. Rozhodujúci bod pre hostí získal Jiří Veselý, ktorý v súboji tímových jednotiek otočil duel s Andrejom Martinom a za 167 minút vyhral 4:6, 7:5, 7:5. Piate naplánované stretnutie sa po dohode oboch kapitánov hrať nebude.

Jiří Veselý začal zápas veľmi dobre a sebavedomo. V prvom geme získal podanie súpera a následne brejk aj vďaka dvom esám čistou hrou potvrdil. Vzápätí viedol na príjme 40:15 a so slovenskými šancami to nevyzeralo ružovo. Martin však náročný tretí gem zvládol, udržal sa v kontakte a postupne sa čoraz viac dostával do hry aj na returne. Veselému nevychádzal prvý servis, v úvodnom sete ho zapojil do hry iba v 58 percentách. Rodák z Bratislavy dokázal zmazať svoje manko a na rozdiel od piatkového zápasu s Rosolom zvládol aj koncovku setu, keď za stavu 5:4 "brejkol" českého tenistu.

Martin pokračoval v zlepšenom výkone aj v druhom sete. Rýchlo sa dostal do vedenia 3:0, pričom v týchto troch gemoch zahral až desať víťazných úderov - Veselého nepustil k žiadnemu. Rodák z mesta Příbram následne zastavil úspešnú sériu piatich gemov súpera, ale o niekoľko minút neskôr išiel Martin za priaznivého stavu 5:3 podávať na víťazstvo. Slovák bol od neho dve loptičky, ale Veselý dokázal prežiť kritické momenty. Navyše, po získanom brejku putovali na jeho konto ďalšie tri gemy, vďaka čomu poslal zápas do rozhodujúceho tretieho dejstva.

V treťom sete sa spočiatku viac bojovalo na servise slovenského hráča. V tretej hre odvrátil kvarteto brejkbalov Veselého a tiež zvládol aj tzv. Tildenov gem, hoci súper trikrát vyrovnal skóre na zhodu. Tridsaťročný Martin mal za stavu 5:4 mečbal, ale Čech si v správny čas pomohol priamym bodom z podania. Diváci v AXA aréne si na prvý brejk v treťom sete museli počkať viac ako hodinu, keď v jedenástom geme stratil podanie Martin. Následne Veselý doviedol zápas do úspešného konca a spečatil postup Česka.

Konečný stav kvalifikačného stretnutia svetovej skupiny Davisovho pohára o postup na finálový turnaj 2020 v Madride:

SLOVENSKO - ČESKO 1:3

6. - 7. marca v Bratislave, antuka pod zatvorenou strechou AXA arény NTC

Sobota - dvojhra:

Andrej Martin - Jiří Veselý 6:4, 5:7, 5:7 za 167 minút

Sobota - štvorhra:

Filip Polášek, Igor Zelenay - Jonáš Forejtek, Zdeněk Kolář 6:4, 6:4 za 79 minút

Piatok - dvojhry:

Andrej Martin - Lukáš Rosol 4:6, 4:6 za 88 minút

Jozef Kovalík - Jiří Veselý 3:6, 5:7 za 94 minút