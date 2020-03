Ťažké rozhodnutia: Talianska vláda má zvažovať uzavretie Lombardska a ďalších oblastí

V boji proti šíriacej sa epidémii nového koronavírusu chce talianska vláda uzavrieť celý región Lombardsko, ktorého hlavným mestom je Miláno, ako aj oblasti okolo Benátok a miest Parma a Rimini na severe krajiny. S odvolaním sa na miestne médiá o tom v sobotu informovali agentúry AFP a APA.

Návrh príslušného nariadenia vlády, ktorý získali noviny Corriere Della Sera i ďalšie médiá, uvádza, že vstup a vycestovanie z určených oblastí by mali byť zakázané do 3. apríla. Podľa správ by vláda v Ríme mala toto nariadenie prijať ešte v sobotu večer alebo v nedeľu.

Opatrenie by sa okrem Lombardska, v ktorom žije viac než desať miliónov ľudí, malo podľa informácií médií týkať aj 13 provincií v severotalianskych regiónoch Piemont, Benátsko a Emilia-Romagna, v ktorých hlásili mnohé prípady nákazy.

Do týchto provincií by bolo možné vstúpiť alebo ich opustiť len s osobitným povolením. Zamestnanci zdravotníctva by si nemohli vziať dovolenku, vyplýva z návrhu.

V Lombardsku a 13 provinciách by boli uzavreté športové centrá, múzeá, kiná, kultúrne centrá, divadlá a lyžiarske strediská. Nákupné centrá by mohli byť otvorené len od pondelka do piatka. Pozastavené by boli občianske i náboženské obrady, čo sa týka aj smútočných ceremónií. Kaviarne a reštaurácie by zostali otvorené, ich majitelia by však museli zabezpečiť, že zákazníci sa budú od seba zdržiavať vo vzdialenosti najmenej jedného metra.

V Taliansku, najviac postihnutej európskej krajine, doposiaľ hlásili 233 úmrtí na koronavírus SARS-CoV-2, ktorým sa v krajine infikovalo najmenej 5883 ľudí.

Pápež pre koronavírus zrušil nedeľňajšiu modlitbu naživo: Veriaci sa musia uspokojiť s touto alternatívou

Predstavitelia Lombardska sa v tejto situácii podľa APA obávajú kolapsu zdravotníckeho systému v regióne. Regionálny zdravotnícky splnomocnenec Giulio Allera apeloval na obyvateľov, aby čo najviac obmedzili sociálne kontakty.