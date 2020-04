Život sa s ňou nemazná: Tínedžerka má už menopauzu

Poslednou vecou, ktorú Kia Morne očakávala, že sa udeje v jej devätnástich rokoch, bola menopauza.

Budúcu zdravotnú sestru, ktorá má dnes už 21 rokov, zasiahla zničujúca endometrióza. Spôsobovala jej silné bolesti brucha, nevoľnosť, črevné problémy a nízky tlak, informuje The Sun.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Lekári usúdili, že jediný spôsob, ako zmierniť bolesť, je dať jej umelý hormón spôsobujúci menopauzu. Kia musela zrazu čeliť mnohým vedľajším účinkom, ako napríklad návalom tepla, zmenám nálad alebo strate vlasov.

Tínedžerke liečba pomohla a teraz sa rozhodla informovať verejnosť bližšie o tomto stave, ktorý postihuje jednu žien z desiatich. Taktiež by chcela vyzbierať peniaze na zmrazenie vajíčok, aby v budúcnosti mohla mať deti.

"Trpieť endometriózou je neustály boj. Cítiš sa trápne, že tvoje ťažkosti súvisia s menštruáciou, musia ti veriť a potom ťa musia diagnostikovať. A ešte aby toho nebolo málo sa liečba rovná tomu, že už možno nebudeš môcť mať deti," hovorí tínedžerka. "Je to zvláštne mysieť na deti, keď normálne by som na ne myslela až v ďalekej budúcnosti, čiže obdŕžať správu, že musím na to vyzbierať 5000 libier (5780 eur) bolo príšerné. Na endometrióze nie je nič dobré. Bolo by dobré, ak by sa táto diagnóza brala citlivejšie."

Endometrióza je stav, keď tkanivo, ktoré tvorí napríklad výstelku maternice, rastie inde v tele, často v okolí reprodukčných orgánov, čriev a močového mechúra. Nespôsobuje iba extrémne nepríjemnú menštruáciu, ale aj silnú bolesť a niekedy až neplodnosť.

Kiu zasiahla endometrióza prvýkrát, keď mala 14 rokov, hoci menštruáciu mala až od pätnástich. Vtedy pociťovala bolesť v bruchu, nevoľnosť, črevné problémy a nízky tlak. Situácia sa zhoršila o rok, keď v dôsledku silného menštruačného krvácania odpadávala. Lekári jej v priebehu rokov určili mnoho diagnóz, od otravy jedlom cez alergie až po syndróm dráždivého čreva.

Naozajstnú diagnózu sa dozvedela až keď v 19 rokoch zmenila lekárku a podstúpila laparoskopiu. "Lekári dali mojej chorobe mnoho nepravdivých mien, takže sa mi uľavilo, keď sa konečne našlo to správne. Len žiaľ neexistuje žiadny liek."

Metódou pokus-omyl jej najprv nasadili antikoncepčné pilulky. Nefungovali. Po piatich rokoch trpenia neznesiteľnými kŕčmi sa jej lekári rozhodli pomôcť nasadením Zoladexu, umelého hormónu, ktorý vyvoláva menopauzu. Redukuje rozširovanie endometriózy tým, že stopne menštruáciu, keďže dôjde k "vypnutiu" vaječníkov. Tie prestanú produkovať estrogén, ktorý zhoršoval jej stav.

Táto liečba je veľmi riskantná, pretože ak ostane Kia v takejto chemickej menopauze príliš dlho, možno sa jej vaječníky už nebudú dokázať naštartovať. Kia hovorí: "Vyrovnanie sa s poškodením mojich reprodukčných orgánov a plodnosti bolo zdrvujúce a devastujúce.“

Vedľajšie príznaky pocítila v plnej sile - návaly tepla, závraty, bolesti hlavy, zmeny nálady, stratu vlasov, bolesť kostí a kĺbov, problémy s pokožkou a so spánkom, únavu, nevoľnosť, problémy s pamäťou, rozmazané videnie, nadúvanie a opuchy. Týmto si zvyčajne prechádzajú ženy v strednom veku.

Kia má teraz náhradnú hormonálnu terapiu, ktorá jej pomáha zmierniť niektoré z týchto vedľajších príznakov. No žiaľ, tým najhorším pre Kiu je to, že musí myslieť na svoju plodnosť a fakt, že možno nebude mať deti. Keďže bezplatné zmrazenie vajíčok je možné iba u pacientov trpiacich rakovinou, Kia bude musieť sama zaplatiť astronomickú sumu. Samotné zmrazenie ju vyjde na 3500-4500 libier (4046-5202 eur), no k tomu ešte musí ročne zaplatiť za uschovanie vajíčok 200 až 300 libier (231-346 eur).

Rozhodla sa, že si chce nechať zmraziť vajíčka, keďže to jej dáva najväčšiu šancu na vlastné deti. Jej matka, Fay Morne, vytvorila aj zbierku na Go Fund Me a taktiež sa v apríli zúčastní Londýnskeho maratónu, aby svojej dcére pomohla vyzbierať potrebné peniaze. "Najlepšie by bolo, ak by aj ženy trpiace endometriózou mali zadarmo zmrazenie vajíčok, hoci pre mňa by už asi bolo neskoro," hovorí Kia.