Obavy z koronavírusu: Čo na to veriaci? Spoveď Slovákov, ktorí chodia do kostola

Na potvrdené prípady nového koronavírusu COVID-19 pohotovo zareagovala aj cirkev.

Už v piatok večer len pár hodín po potvrdení nákazy na Slovensku, košickí kňazi na záver bohoslužby požiadali veriacich, aby dodržiavali zvýšenú hygienu. Ochrana zdravia je predsa kresťanskou povinnosťou, preto aj v kostoloch zavádzajú preventívne opatrenia. Košičania krok cirkvi uvítali, no návštevu kostolov zatiaľ neplánujú vynechávať.

Stánky božie ostávajú pre verejnosť otvorené. Budú v nich však platiť isté obmedzenia. V súvislosti s potvrdenými prípadmi nákazy koronavírusu na Slovensku vydal čelný predstaviteľ katolíckej cirkvi, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, viacero odporúčaní pre katolíckych kňazov a veriacich. Kým trvá nebezpečenstvo nákazy, neodporúča sa organizovať akékoľvek domáce ani zahraničné pútnické zájazdy. „Veriacich, ktorí sa necítia dobre, majú zvýšenú teplotu alebo príznaky ochorenia, prosíme, aby zostali doma, kým sa ich stav nezlepší. Chorí nie sú viazaní účasťou na nedeľných bohoslužbách. Naopak, majú zodpovednosť voči ostatným, aby sa choroba nerozširovala,” uviedol v odporúčaniach Zvolenský. Po novom by sa v kostoloch mali prestať používať sväteničky a z lavíc by mali zmiznúť spoločné predmety ako sú knižky či ružence. „Košíky pre milodary nech sa nepodávajú z rúk do rúk. Znak pokoja v liturgii možno zatiaľ vynechať, alebo odporučiť iba vzájomný úklon hlavy namiesto podávania rúk,” vyzýva arcibiskup.

Modlitba za chorých

Ľudia by sa mali vyhýbať aj preplneným chrámovým priestorom. „Veriacich prosíme o zachovanie pokoja a modlitbu za chorých i za zdravotníckych pracovníkov. Neprepadajme obavám, ale buďme príkladom zodpovedného postoja! Zachovajme náležitú obozretnosť, ale aj pomáhajme tým, ktorí nás potrebujú,” prehovára Zvolenský k veriacim. Tieto slová odzneli aj na piatkovej večernej omši v najväčšom kostole na Slovensku v košickom Dóme sv. Alžbety. Bohoslužbu konajúci kňaz tlmočil slová arcibiskupa asi stovke prítomných veriacich pred ich odchodom zo svätostánku. Domáci preventívne opatrenia zo strany cirkvi uvítali, ale návštevu kostolov zatiaľ vynechávať nechcú.

Keď na území Bratislavskej arcidiecézy boli v sobotu potvrdené ďalšie prípady koronavírusu, Zvolenský sa rozhodol pre ďalšie preventívne opatrenia s účinnosťou do konca marca. Ide o možnosť podávania svätého prijímania na ruku. Podľa tohto odporúčania treba dbať na to, aby veriaci neodišiel s eucharistiou v ruke.

NEOBÁVATE SA ĎALŠEJ NÁVŠTEVY KOSTOLOV?

Zachovajme pokoj

Jozef (26), informatik, Vranov nad Topľou

- Treba robiť isté kroky, ale zároveň musíme zachovať pokoj a rozvahu. Rozumiem, že teraz netreba chodiť, či cestovať všade bezhlavo. Od návštevy kostola ma to však neodradí. Verím, že opatrenia ľudia vypočujú, podľa mňa sú dostatočné.

Neodradí ma to

Branislav (37), hutník-informatik, Košice

- Je to zodpovedné zo strany cirkvi, treba zabrániť, aby sa ten vírus šíril. Tie opatrenia sú skôr praktického charakteru a nijako neovplyvnia náš duchovný život. Mňa to určite neodradí.

Je to zodpovedné

František (33), informatik, Košice

- Čakal som, kedy to príde, bola to len otázka času. Napadlo mi, že by bolo fajn zaviesť isté opatrenia. Pravdepodobne sa čakalo, kým sa potvrdí prvý prípad. Iniciatívu cirkvi rozhodne schvaľujem, je to múdre a zodpovedné. Návštevu kostola zatiaľ nemám dôvod vynechať.

POLÍCIA NECHCE HOTOVOSŤ A DOKLADY

Ochrancovia zákona budú viac dopravných priestupkov riešiť podľa objektívnej zodpovednosti. Pri kontrole totožnosti budú pýtať doklady iba v nevyhnutných prípadoch a vyvarujú sa hotovostnému styku.

MESTÁ RUŠIA AKCIE

Viaceré obce a mestá, napríklad Zálesie či Galanta, pristúpili k rušeniu akcií v mestských kultúrnych strediskách a športových halách. Krízový štáb odporúča aj súkromným prevádzkovateľom diskoték a podobných aktivít zvážiť ich prevádzku.

ZÁKAZ NÁVŠTEV V NEMOCNICIACH

Hlavný hygienik SR vydal pokyn, ktorý zakazuje návštevy v nemocniciach. Návštevy sú zakázané aj v domovoch sociálnych služieb, ale aj vo väzniciach.

LETÁKY NA HRANICI

Na hraničných priechodoch s Rakúskom polícia v spolupráci s inými zložkami vykonáva letákovú informačnú kampaň. Cieľom kampane je informovať všetkých slovenských občanov, ktorí sa vracajú z miest zasiahnutých koronavírusom (Taliansko a Rakúsko), o možnej prevencii a prejavoch ochorenia.

VYHNÚŤ SA HROMADNÝM AKCIÁM

Krízový štáb odporúča vyhnúť sa miestam s veľkou koncentráciou ľudí. Podstúpiť dobrovoľnú karanténu a nenavštevovať verejné podujatia, nákupné centrá či bohoslužby. V tejto situácii je v záujme vlastného zdravia najlepšie ostať doma.

