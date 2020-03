Aký najkrajší darček dostali dámy ku Dňu žien? Nostalgické spomienky dôchodkyne

Zaslúžia si všetku lásku, pozornosť a nehu! Dnešok patrí všetkým ženám po celom svete.

Prvý marcový víkend totiž oslavujeme Medzinárodný deň žien. Jeho korene siahajú až do roku 1908, keď newyorské krajčírky štrajkovali za lepšie pracovné podmienky. Odvtedy ubehlo už 112 rokov a dnes dostávajú kytice, sladkosti či drobné darčeky naše mamy, babky, sestry či dcéry. Nový Čas sa ich preto spýtal, aký najkrajší darček alebo spomienku majú na tento sviatok?

Blahoželania žiakov

Renáta (48), učiteľka, Štiavnické Bane

- Je to sviatok všetkých žien. Preto je pre mňa najväčším darčekom, keď si okrem blízkych na mňa spomenú aj moji žiaci. Keď mi zablahoželajú k Medzinárodnému dňu žien, vtedy mi netreba žiadny darček, lebo už to je pre mňa ten najväčší dar.

Kytica kvetov

Marta (31), na materskej, Košice

- Najpamätnejšie MDŽ bolo pre mňa v roku 2018. Vtedy som už mala polročného synčeka Števka a priateľ, teraz už manžel Štefan mi podaroval prvú ozajstnú kyticu v mojom živote a bola nádherná.

Štýlová jazda kabrioletom

Henrieta (48), administratívna pracovníčka, Nové Zámky

- Najkrajší darček som dostala na Medzinárodný deň žien pred dvoma rokmi od mojej dcéry. Bolo to požičanie kabrioletu. Síce som trošku počkala, kým bude o niečo teplejšie počasie, ale potom som si to užila naplno, najmä ten vietor vo vlasoch. Bolo to milé a také iné.

Kvietky a bozk

Zuzana (28), materská dovolenka, Bratislava

- Sviatok MDŽ je veľmi pekný a každý rok sa z neho veľmi teším. Viem, že môj priateľ ma vždy prekvapí krásnym kvietkom a sladkou pusou. Pre mňa sú totiž najkrajším darčekom kvietky, pretože ich mám veľmi rada.

Sladké prekvapenie

Juliana (20), študentka, Horná Poruba

- Ja to osobne až tak veľmi nevnímam, ale určite maminke a babke kúpim nejakú kytičku alebo čokoládku. Od môjho priateľa ma určite čaká nejaké sladké prekvapenie, tak, ako aj po minulé roky. Čo je tiež veľmi milé.

Najviac si užívali muži

Jolana (83), dôchodkyňa, Svit

- V tento deň sa kedysi po skrátenej pracovnej dobe šlo niekam oslavovať s pohostením. Všetky ženy dostali okrem tradičného červeného karafiátu aj tašku s darčekmi. Väčšinou to boli utierky, uteráky, osušky... No naviac si oslavu užívali muži. Samozrejme, s poriadnou dávkou alkoholu. Dnes už na to len spomínam nad fotkami, ktoré mám. No aj dnes na MDŽ dostávam vždy kvety.