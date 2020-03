Nový člen SFZ, ktorý prevalcoval aj Muchu: Chcem učiť hráčov, ako žiť po futbale

Prichádza na pomoc! Tomáš Medveď (46) je od minulého týždňa novým členom Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Vo voľbách na post zástupcu hráčov prevalcoval pomerov hlasov 69:9 bývalého brankára Jána Muchu, dnes šéfa Únie futbalových profesionálov. Podporila ho asociácia Liga na ochranu slovenských športovcov, ako aj 250 futbalistov - členov SFZ. Agendou zároveň riaditeľa Klubu ligových kanonierov je ponúkať hráčom komplexný poradenský servis.

Na čo sa mienite sústrediť najviac?

Chcem, aby hráči vedeli, na koho sa majú v prípade problémov obrátiť a kam budú smerovať ich kroky po skončení aktívnej činnosti. Radi by sme dostali benefity ako finančná gramotnosť, právne minimum, psychologická pomoc a zdravotná starostlivosť do fungujúcej roviny.

V čom mávajú futbalisti najväčšie problémy?

Je dôležité, aby už počas kariéry mysleli na to, čo by mohli robiť po jej skončení. Chceme osloviť aj pracovné agentúry. Nie každý hráč sa totiž stane trénerom. Podľa výskumov bývalí profesionálni futbalisti končia najčastejšie ako vodiči dodávky. Na to potrebujú iba vodičský preukaz.

S akými formami pomoci prichádzate?

Hráči sa musia naučiť správne hospodáriť s peniazmi. Je dôležité ovládať, ako fungujú právne zmluvy. Ak niečo podpisujú, kupujú si auto, vybavujú hypotéku. Mali by vedieť v prípade zložitých životných situácií obrátiť sa na športového psychológa, mať dobré zdravotné krytie. Musia sami trvať na zdravotných prehliadkach.

Môžete hráčov podporiť aj finančne?

Zatiaľ nie. Nemáme na to rozpočet, ale dúfam, že časom sa to zlepší. Sú však asociácie s penzijným fondom, kam posielajú profesionáli počas kariéry nemalé odvody. Aktívni hráči často nemyslia na zadné dvierka. Snažíme sa, aby tento prístup zmenili.

Niektorí futbalisti nedokázali riešiť vlastné problémy a siahli si na život. Mysleli ste aj na ich osudy?

Toto bol pre mňa silný impulz. Keď sa zabil Ďuro Halenár, hneď som volal športovému psychológovi Petrovi Kuračkovi, aby sme začali niečo robiť. Halenár, Milan Malatinský, Lajo Lancz, ale aj ďalší chalani nezvládli ťažké životné situácie a riešili ich, žiaľ, fatálne. Ak vybudujeme možnosti psychologickej pomoci, čo aj anonymnej, zachránime ďalšie životy.