Skončilo Kladno, skončí aj Jágr? Jasné slová hokejovej legendy

Stál opretý o mantinel, rozprával ticho a z ľadu sa ozývali bujaré oslavy domácich. Po prehre v Litvínove 2:6, ktorá pre hokejistov Kladna znamenala pád do druhej najvyššej súťaže, mu nebolo príliš do reči.

Fenomenálny útočník Jaromír Jágr (48) totiž zápasil nielen s trpkým sklamaním, ale aj s myšlienkami, či nešťastný zápas nebol posledným v jeho hviezdnej kariére.

Jágr, ktorý si odkrútil už svoju 32. profisezónu, bol hlavným lákadlom českej scény. Lámal vekové rekordy, vypredával štadióny a fascinoval ľudí svojím umením. Hoci do poslednej chvíle veril, že sa mu podarí zachrániť jeho Kladno medzi elitou, napokon musel prijať krutú realitu. Aj keď slávny útočník v minulosti deklaroval, že by rád hral aj do päťdesiatky, po porážke s Litvínovom a zostupe sa to možno zmení. „Jarda“ totiž po zápase vyhlásil, že zatiaľ netuší, či bude pokračovať. Spoluhráč Slovákov Denisa Godlu a Mareka Hovorku k tomu vraj musí nájsť správnu motiváciu.

„Hokej stále milujem, ale cítim, že je to čoraz náročnejšie.Preto je chuť do hry u mňa stále menšia,“ povedal pre ČTK Jágr, ktorý necháva svoju budúcnosť otvorenú: „Bude záležať na tom, či nájdem zmysel hrať ďalej.“