Sedel roky za vraždu, teraz si ho Detva uctila ceremoniálom: Ďakujem za druhú šancu

Dočkal sa potlesku! Hokejista Ladislav Ščurko (33) po známych problémoch so zákonom a odpykaním si trestu za vraždu rozhodcu Marka Liptaja († 28) patrí k najvýraznejším postavám Detvy i celej Tipsport ligy.

Vedenie klubu po piatkovom zápase s Michalovcami vystrojilo svojmu kľúčovému hráčovi

Ščurka zadržali v apríli 2009 za vraždu rozhodcu Marka Liptaja († 28) a hoci nádejný hokejista neskôr svoje priznanie odvolal, súd sa s ním nemaznal. Najprv mu vymeral osem rokov, potom šesť a po odvolaní zmenil svoj rozsudok na päť. V decembri 2015 bývalého reprezentanta po troch rokoch a deviatich mesiacoch predčasne prepustili na slobodu.

Aj keď spočiatku všetko nasvedčovalo tomu, že návrat na profiľad bude mimoriadne ťažký, usmialo sa naňho šťastie. Cez Bardejov a Michalovce v nižších súťažiach sa Ladislav dostal až do Detvy, kde sa razom stal pilierom zostavy. Keďže piatkový duel proti Michalovciam bol preňho jubilejným 300. v Tipsport lige, vedenie klubu na čele s jeho majiteľom Róbertom Ľuptákom sa ho rozhodlo prekvapiť. Ščurka po záverečnej siréne ocenilo titulom Najlepšieho hráča mesiaca a uctilo si ho malou ceremóniou, pri ktorej mu šéf mužstva odovzdal okrem symbolického dresu s číslom 300 aj darčekový koš, mobilný telefón a syrovú tortu.

„Bolo to pre mňa milé prekvapenie. Nečakal som to, ale som rád, že si na mňa takto spomenuli,“ povedal Novému Času Ladislav. Toho vlastná okrúhla méta - aj pre jeho temnú minulosť - mierne zaskočila. „O tejto štatistike som vôbec netušil, aj keď, samozrejme, poteší,“ dodal kontroverzný útočník, ktorý sa ďalšej podobnej porcii vystúpení vôbec nebráni. „Ak bude zdravie slúžiť, prečo nie? Trúfam si,“ nadhodil Ščurko, ktorý je Detve vďačný za príležitosť a dôveru. „Majiteľovi aj fanúšikom ďakujem za všetko, za to, že som od nich dostal druhú šancu, a najmä, že to so mnou nevzdali,“ uzavrel.