Možné prvé opatrenia nového premiéra: Sulík načrtol hrozivý scenár

K riešeniu problému s novým koronavírusom odchádzajúca vláda zatiaľ nepozvala ako možného budúceho premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).

Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Veronika Remišová zo strany Za ľudí i líder SaS Richard Sulík sa zhodli na tom, že by odchádzajúca vláda premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) tak mala spraviť a na rokovania by mala prizvať aj Matoviča. Podľa Sulíka by tak mala urobiť už v pondelok (9. 3.).

Remišová zároveň apelovala na odchádzajúcu vládu, aby situáciu so šírením nového koronavírusu riešila. "Mali by sme byť pripravení prijať aj ďalšie opatrenie. Je nešťastné, že sa práve teraz mení vláda. Môže sa stať, že prvé z opatrení, ktoré bude robiť nový premiér, bude opatrenie zatvoriť školy a podobne," povedal Sulík.

Boris Kollár z hnutia Sme rodina poznamenal, že treba ľudí upokojiť, aby nevznikla panika. Podľa Remišovej by si odchádzajúca vláda mala sadnúť s budúcim premiérom a hovoriť o tom, ako zabezpečiť kontinuitu a plynulý prechod týchto opatrení, keď sa bude meniť vláda.