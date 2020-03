Khabib Nurmagomedov to prehnal: Takto zneúctil súpera pred zrakmi fanúšikov!

Khabib Nurmagomedov (31) si poriadne rýpol do svojho nadchádzajúceho súpera Tonyho Fergusonoma (36). Priamo na tlačovej konferencii si pri výmene názorov zjavne neudržal nervy a potom to prišlo.

Tony Fergusonom si svoj dočasný opasok z roku 2018 položil na zem. Khabib na to následne zareagoval tým, že doňho kopol. To vyvolalu menší rozruch, no nič vážnejšie sa nestalo.



K stretnutiu dvoch bojovníkov došlo pred turnajom UFC 249 v New Yorskom Brooklyne, kde sa zápasníci stretnú v boji o opasok v ľahkej váhe. Súboj je naplánovaný 18. apríla v newyorskom Barclays Center v Brooklyne.