V Česku zavádzajú ďalšie opatrenia: Zdravotníkom zakázali dovolenky, mnohí vojaci sú v karanténe

Karanténa v súvislosti s koronavírusom sa nevyhla ani českej armáde.

Podľa generálneho štábu (GŠ) rastú počty vojakov, ktorí po dovolenke či služobnej ceste museli zostať v domácej izolácii. Minister obrany Lubomír Metnar preto zakázal služobné cesty do najviac nakazených oblastí, informoval v sobotu spravodajský server Novinky.cz.

Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Prahe-Střešoviciach išla ešte ďalej a zakázala zdravotníckemu personálu dovolenku do rizikových krajín, píšu ďalej Novinky.cz, on-line magazín denníka Právo.

Minister zamestnancom tejto kliniky síce len "odporúča" necestovať, ale v ÚVN to priamo nariadili z dôvodu udržania stavu personálu, povedala Právu hovorkyňa GŠ Magdalena Dvořáková. Je to podľa nej predovšetkým preto, lebo lekári i sestry by po návrate z dovolenky museli ísť do 14-dennej karantény a bolo by potom málo ľudí do služieb.

"V karanténe sú ľudia, ktorí sa vrátili z dovoleniek a služobných ciest z rizikových oblastí, a vieme, že ich bude pribúdať, pretože boli jarné prázdniny a mnoho ľudí bolo v Taliansku," vyjadrila sa Dvořáková. "Pokiaľ majú zaplatené zájazdy alebo letenku, tak im budú preplatené," poznamenala hovorkyňa, ako ju citovali Novinky.cz

Počet nakazených sa v Česku aktuálne vyšplhal na 19. V karanténe skončilo aj ročné dojča. Pre koronavírus sa česká vláda rozhodla sprísniť opatrenia - ľudia, ktorí sa vrátia z Talianska, musia zostať 14 dní v karanténe a ohlásiť sa u svojho praktického lekára. Ak by niekto karanténu prerušil, hrozí mu pokuta až tri milióny korún, sumarizuje na svojej webovej stránke televízia Nova.