V Nemecku chystajú zmenu pravidiel: Prospeje to vôbec futbalu?

V Nemecku sa od ďalšej sezóny dočkajú zmeny, ktorá nemá obdoby. Nové pravidlo by sa malo týkať vylúčenia hráča.

Hráč, ktorý po novom dostane druhú žltú kartu nebude vylúčený. Bude môcť pokračovať v zápase, ale s tým, že si bude musieť odpykať časový trest mimo ihriska. Vylúčenie nadobudne právoplatnosť až po udelení tretej žltej karty.



S týmto nápadom prišla zo spolkovej republiky Hasensko. Nemecká federácia (DFB) túto myšlienku akceptovalo. "Vzhľadom na reguláciu Medzinárodnej futbalovej federácie môžu byť pravidlá v oblastných súťažiach upravované v spolupráci s národnými zväzmi. Platí to aj v prípade časových trestov," uvádza sa v stanovisku DFB. To znamená, že zmena sa zatiaľ bude týkať len 8. najvyššej nemeckej ligy a nižšie. Bundesligy tak táto zmena, zatiaľ, obíde.



Táto zmena nie je vo svete žiadnou novinkou. Toto pravidlo prijala anglická futbalová federácia ešte minulý rok a účinnosť nadobudol túto sezónu. Podobne ako v Nemecku, aj v Anglicku to platí až v tých najnižších ligách. Ak sa pravidlo osvedčí, je dosť možné, že túto zmenu uvidíme na svetových trávnikoch.