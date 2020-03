Aziata zbili kvôli koronavírusu: Vek útočníkov vás zaskočí

Britská polícia chytila dvoch mužov, ktorých podozrieva z rasistického útoku na študenta zo Singapuru. Dvadsaťtriročného muža skupina mladíkov napadla na konci februára v Londýne so slovami, že nechcú "jeho koronavírus" vo svojej krajine. Informovala o tom dnes stanica BBC.

Policajti mladých mužov vo veku 15 a 16 rokov zadržali, vypočuli a následne prepustili na slobodu. Dvoch ďalších podozrivých ešte hľadá. V stredu požiadali policajti verejnosť o pomoc pri pátraní a zverejnili fotografie štyroch podozrivých. Singapurský študent Jonathan Mok utrpel pri februárovom útoku na londýnske nákupnej triede Oxford Street zranenia v tvári. #Singaporean student in #London Jonathan Mok was physically assaulted by a group of #racists who yelled to him "#coronavirus" and "I don't want #coronavirus in my counbtry". This is the result. This #racism has gone beyond the joke. #Covid_19 https://t.co/Grb11LkEZi — ThisAsianWomanSays (@echewy) March 3, 2020

BBC povedal, že epidémiu koronavírusu niektorí ľudia využili, aby zdôvodnili svoju nenávisť k osobám, ktoré sa od nich líšia. Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová minulý týždeň vyzvala verejnosť na celom svete, aby prejavila solidaritu s ľuďmi s ázijskými koreňmi, ktorí sa kvôli výskytu nového typu koronavírusy stretávajú s diskrimináciou.