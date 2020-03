Uzavreli Betlehem: Izrael hlási dve desiatky nakazených koronavírusom

V Izraeli registrujú 21 pacientov nakazených novým koronavírusom. Poslední dvaja boli na začiatku marca v Európe - jeden vo Viedni, druhý v Madride. Na palestínskom Západnom brehu Jordánu podľa dnešných správ stúpol počet nakazených zo štvrtkových siedmich na 16.

Tamojšie úrady v spolupráci s izraelskými dnes zabránili vjazdu turistov do Betlehema, z mesta nesmie žiadny turista ani von. V jednom hoteli pri Betleheme zostáva v karanténe 40 ľudí, medzi ktorými je 14 amerických občanov. Američania síce ráno z hotela odišli, ale palestínski policajti ich prinútili vrátiť sa s tým, že pre nich nie je možné v Betleheme zaistiť náhradné miesto.

V hoteli je tiež niekoľko ľudí, u ktorých bola nákaza potvrdená, oznámila riaditeľka zariadenia Marjana Ardžaová, už citoval blízkovýchodné server The Media Line. Hostia sú podľa nej v izbách a prítomní sú palestínski zdravotníci, ktorí sa snažia zaistiť prepravu klientov do zdravotníckeho zariadenia. Izrael podľa Ardžaovej požaduje, aby boli Američania umiestnení do 14 dňovej karantény, až potom im bude povolený vstup do Izraela.

Tam registrujú 21 nakazených ľudí, pričom stav jedného tridsaťosemročného pacienta sa v piatok zhoršil a muž bol pripojený na umelé dýchanie. U kontrolného stanovišťa na vjazde do Betlehema dnes bolo zablokované asi 20 automobilov a autobusov s turistami. "Autokary s turistami do Betlehema nesmie," povedal hovorca izraelskej polície. Dodal, že sa na tom vo štvrtok dohodlo izraelské ministerstvo obrany s palestínskou samosprávou. Tá vyhlásila tridsaťdňový mimoriadny stav a uzavrela najnavštevovanejšie betlehemskú pamiatku, baziliku Narodenia Pána. Väčšina z nakazených podľa palestínskych úradov navštívila práve tento kostol.