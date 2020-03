Hrbatý to po nevydarenom úvode Davis Cupu nevzdáva: Nič nie je stratené

Kapitán slovenského daviscupového tímu Dominik Hrbatý po prvom dni federálneho derby proti Česku ešte nehádže flintu do žita. Napriek nepriaznivému stavu 0:2 verí, že Filip Polášek s Igorom Zelenayom uspejú v sobotňajšej štvorhre a slovenský tím sa ešte popasuje o postup na finálový turnaj v Madride.

"Chceli sme, aby to bolo po úvodných dvojhrách 1:1. Nedá sa nič robiť, po prvom dni prehrávame 0:2. Ešte však nič nie je stratené. Dúfam, že Filip Polášek s Igorom Zelenayom v debli potvrdia svoje kvality. Uvidíme, koho postavia Česi, či nechajú Veselého vyšťaviť, alebo ho budú šetriť na dvojhru," uviedol Hrbatý.

Podľa jeho slov Veselý s Rosolom nepredviedli výnimočné výkony, no na rozdiel od Jozefa Kovalíka s Andrejom Martinom v rozhodujúcich momentoch na antuke v AXA aréne nespravili chyby. "Andrej Martin viedol v druhom sete sa stavu 4:4 pri podaní Rosola 30:0, no následne dal dva auty. Aj Jojo Kovalík spravil v závere súboja s Veselým tri chyby. Oboch českých hráčov držalo prvé podanie, to bol základný rozdiel," dodal šéf slovenskej lavičky.