Muž umlátil priateľku a matku 2 detí na smrť: Čo povedal záchranárom, nemá obdoby

Na tiesňovú linku zavolal s tým, že jeho priateľka nedýcha a dostala infarkt. Pravda však bola úplne iná.

Wayne Kern (26) z americkej Alabamy zavolal pomoc pre svoju priateľku a matku jeho dieťaťa. Keď na miesto prišli záchranári, okamžite videli, že tu niečo nehrá. Obeť nahláseného infarktu totiž mala viditeľné zranenia na hlave. Práve tie sa matke dvoch detí (jedného z predošlého vzťahu) stali osudnými. Ako informuje People, Latasha bola dlhé roky obeťou týrania a domáceho násilia. Jej telo bolo nájdené zabalené v záhradnej sieti.

Médiá poukazujú na to, že polícia v dome zasahovala kvôli násiliu v minulosti už trikrát. Tentoraz to však prekročilo všetky medze a Kern na svoju priateľku vytiahol bezjbalku, ktorou ju udieral do hlavy. Po hádke zostala dvojnásobná matka nevládne ležať na zemi. „Často sa snažím o to, aby sa obete násilia dostali z problémových situácií skôr, ako bude neskoro. Väčšinou to však neskončí dobre,“ povedal miestny policajt kapitán Burch. Wayne teraz sedí za mrežami, kde čaká na súd vo veci vraždy svojej družky.