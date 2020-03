Pozor, hľadá sa pacient nula: Kto k nám zavliekol smrtiacu nákazu koronavírusu?

Kde bol, čo robil, s kým sa stretol... Hospitalizovaný 52-ročný muž má prívlastok prvého pacienta s koronavírusom na Slovensku.

Je jedinečným zdrojom informácií o rozšírení tohto smrtiaceho ochorenia u nás. Zo zdravotníkov sa stávajú vyšetrovatelia, ktorí musia zmapovať doslova každú minútu jeho života v čase do nástupu príznakov a nájsť pacienta 0 - teda osobu, ktorá k nám smrteľné ochorenie zavliekla.

„Zatiaľ nemáme pacienta 0, pretože ide o sekundárny prenos. Musíme zistiť, kde je pôvod nákazy tohto 52-ročného muža, ktorý nevycestoval mimo územia Slovenska a teraz má potvrdenú nákazu ochorením COVID-19,“ povedal premiér SR Peter Pellegrini. U nakazeného muža sa prejavil aj zápal pľúc, jeho stav sa však podľa Pellegriniho zlepšuje. „Pán mal dlhšie zdravotné problémy, väčšinou sa zdržiaval po príznakoch doma a nemáme zachytený jeho veľký pohyb,“ uviedol Pellegrini.

Pacient, od ktorého by nákaza pochádzala, nie je identifikovaný. Existuje možnosť, že sa 52-ročný muž sa nakazil od syna, ktorý bol pred niekoľkými dňami v Benátkach, ale ten zatiaľ nijaké príznaky ochorenia nevykazuje. Taktiež budú preverovať všetky osoby, s ktorými prišiel nakazený pacient v ostatných dňoch do styku. Syna spolu s manželkou 52-ročného nakazeného muža už previezli do Univerzitnej nemocnice Bratislava na Kramároch a odobrali im vzorky, či tiež nemajú ochorenie COVID-19. Vzorky budú vyšetrené čo najskôr.

Premiér avizoval, že pri odbere vzoriek na kontrolu sa prechádza na iný systém. Ak bude podozrenie na ochorenie koronavírusom, a dotyčný nebude mať vážne zdravotné problémy, ktoré by si vyžadovali hospitalizáciu, po telefonickej konzultácii zostane doma. Sanitka s personálom na odber krvi a vzoriek príde priamo k nemu domov.

Pacient teda nebude hospitalizovaný, ak sa nezhorší jeho zdravotný stav. Rozširuje sa tiež počet miest, na ktorých sa budú môcť vykonávať testy. Doteraz sa robili len v Bratislave, v priebehu nasledujúcich dní sa budú školiť pracovníci Úradu verejného zdravotníctva z Košíc a Banskej Bystrice. „Aby sme mohli o niekoľko dní alebo pár týždňov vykonávať testy aj tam, čím skrátime celú dobu vyšetrenia o prevozy, čo zefektívni situáciu,“ uviedol premiér.