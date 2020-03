Krízový štáb prijal tvrdé opatrenia: Stopka letom do Talianska aj návštevám v nemocniciach

Zaviedli tvrdé opatrenia! Po zasadnutí krízového štábu v súvislosti s prvým prípadom koronavírusu na Slovensku premiér Peter Pellegrini (44) informoval, že sa zakazujú návštevy vo všetkých nemocniciach, väzniciach, detských domovoch. Od pondelka budú takisto zakázané všetky lety do Talianska aj školské exkurzie.

Po piatkovom zasadnutí krízového štábu premiér Pellegrini vyhlásil, že nechce, aby sa život na Slovensku zastavil, no všetkých občanov prosí, aby necestovali do zahraničia. Majú si vybrať, či chcú ísť na lyžovačku do Rakúska a Talianska, alebo ostať doma v bezpečí. Obmedziť by mali aj všetky pracovné cesty. „Cestovanie je veľmi rizikové,“ povedal Pellegrini s tým, že už návšteva letiska môže byť nebezpečná. Takisto vyzval ľudí, aby si dobre premysleli účasť na akýchkoľvek masových podujatiach. „Požiadame Konferenciu biskupov Slovenska a cirkvi o možnosť obmedzenia bohoslužieb,“ povedal Pellegrini.

Apeloval aj na pracujúcich ľudí, ktorí dostanú od lekára papier, že sú pre chorobu práceneschopní. Doteraz bolo nutné toto potvrdenie doniesť zamestnávateľovi v ten deň, ako ho pracujúci dostane. Nateraz sa žiada o to, aby sa o PN-ke informovalo len prostredníctvom telefonátu.

Prísne zákazy návštev

Podľa Pelegriniho môže byť počet nakazených koronavírusom na Slovensku viac, no netreba predbiehať. „Panika je to najhoršie, čo nás môže postihnúť,“ uviedol. Aj keď jediný nakazený pacient leží v bratislavskej nemocnici, krízový štáb nateraz zakázal návštevy vo všetkých nemocniciach. Stále totiž nie je známe, kto je pacient nula, čiže človek, ktorý ochorenie šíri. Takisto sa zakazujú návštevy vo väzniciach, detských domovoch a od pondelka bude platiť aj zákaz školských exkurzií a letov do Talianska.

Ministerka vnútra Denisa Saková ubezpečila, že situácia je pod kontrolou. Od krajín V4 má informáciu, že sa správajú k vírusu zodpovedne a všetkých nakazených sa snažia držať v karanténe. Zaviedli sa opätovné kontroly na hraniciach. Na troch hraničných priechodoch s Rakúskom, ktorým prechádzajú aj Slováci vracajúci sa z rizikového Talianska, bude prebiehať informačná kampaň.

Čo zakázali

- Návštevy vo všetkých nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, detských domovoch a vo väzniciach.

- Odlety a prílety z Talianska.

- Školské exkurzie a zájazdy mimo územia Slovenska.