Mimoriadna situácia v obci Kostolište kvôli koronavírusu: Prehovorila rodina chorého muža

V malej dedine Kostolište s 1 400 obyvateľmi už viacerí tušili, o ktorého muža ide.

Starosta Hubert Danihel potvrdil, že býva spolu s manželkou a dvomi deťmi a pracuje v ďalšej obci Vysoká pri Morave, ktorá je od nich vzdialená asi 20 kilometrov. Nový Čas vo vedľajšom dome zastihol aj sestru manželky 52-ročného muža s koronavírusom či sestru samotného nakazeného.

Sestra manželky 52-ročného muža býva hneď vo vedľajšom dome nakazeného. V piatok popoludní sme ju našli pred domom. „Boli sme normálne v kontakte, vieme, že jeho syn bol v Benátkach. Zatiaľ sme zdraví, uvidíme, ako sa to vyvinie celé,“ povedala sestra manželky. Sestra samotného 52-ročného muža býva v rovnakej obci, no ďalej od svojej rodiny. „Nevideli sme ho od Silvestra či Vianoc. My sa nenavštevujeme. Brat býva inde. Ani jeho syna sme nevideli,“ povedala sestra nakazeného muža Silvia. Jej manžel Miro dodáva, že sa celý prípad dozvedeli od premiéra v televízii.

„V styku sme s ním neboli a teraz ho ani neplánujeme navštíviť. Volali sme mu, ale neberie. Iba SMS píše,“ uzavrel Miro. Starosta Hubert Danihel tvrdí, že sa to dozvedel tesne pred obedom. „Kontaktoval som sa s jeho manželkou, ktorá telefonovala z nemocnice. Ona išla na vyšetrenie s celou svojou rodinou. Opatrenia budeme robiť po tom, čo sa spojíme s hlavným hygienikom. Tá rodina tu býva, že vraj jeho syn bol v Benátkach.

Syn je vraj negatívny, ale išli všetci na vyšetrenie. Už nejakú dobu sa necítil dobre podľa manželky a išiel sa dať preventívne vyšetriť,“ uviedol starosta. Samotný nakazený pacient bol vedúcim prevádzky v neďalekej obci Vysoká pri Morave. „Oni ťažia štrky a piesky, neviem, ako sú v styku so zamestnancami. Veľa ich tam nebude. Volal mi aj starosta odtiaľ, ktorý mi potvrdil meno,“ povedal starosta Danihel.

Vyšetrili 306 vzoriek

Edita Staroňová, vedúca Národného referenčného centra pre chrípku

- Do dnešnej doby sme vyšetrili 306 vzoriek s negatívnym výsledkom a jednu vzorku s pozitívnym výsledkom. Vzorky spracovávame viacerými metódami. Robíme tzv. screeningovú metódu a potom konfirmačnú metódu. Vzorka musí vyjsť pozitívna v oboch metódach, aby sme ju mohli určiť ako pozitívnu.