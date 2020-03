Slovenka Zuzana sa zaradila medzi svetovú špičku: Miss nepočujúca tvorí úchvatné šperky

Je krásna a talentovaná! Zuzana (32) zo Žarnovice to v živote nemala ľahké, pretože od narodenia je nepočujúca.

Napriek tomu sa však v živote nestratila. Šarmantná blondínka vyrába umelecké šperky, ktoré sú neprehliadnuteľné. Spočiatku išlo len o hobby, no napokon sa jej krásne výrobky dostali až do zahraničia. Pekné doplnky, za ktorými sa ukrýva príbeh a vášeň, nosia modelky na svetových mólach. Aby toho nebolo málo, Zuzana ako jediná slovenská šperkárka sa dostala do prestížneho katalógu so šperkmi od tých najlepších svetových šperkárov. A aj keď na ceste za úspechom mala prekážky, s noblesou ich prekonala.

V detstve Zuzanu bavilo maľovanie. Umelecké nadanie však už takmer 17 rokov pretavuje do krásnych šperkov. „Po absolvovaní talentoviek na Strednú školu úžitkového výtvarníctva v Kremnici, odbor zlatníctvo a strieborníctvo som sa pustila do výroby šperkov. Úplne prvý som urobila už na strednej škole. Boli to strieborné náušnice,“ prezradila umelkyňa s tým, že preferuje prírodné minerály.

„Pri výrobe vlasových ozdôb však používam mosadz, lebo masívne ozdoby ako sú venčeky a korunky, nemôžu byť z drahého kovu,“ odhalila detaily výroby, s ktorou profesionálne začala, keď učila na strednej umeleckej škole v Kremnici. Skĺbiť obe povolania však pre Zuzanu nebolo vôbec jednoduché. „Musela som sa preto rozhodnúť, či budem učiteľka alebo šperkárka.“ Čas napokon ukázal, že sa rozhodla správne. So šperkmi chodila na súťaže po Slovensku a neskôr aj do zahraničia.

„Náhrdelník Forest Secret sa ocitol na uznávaných šperkárskych výstavách Joya v Madride aj v Barcelone. Vďaka tomu som sa dostala do katalógu Joyería Contemporánea 2017 – 2018, kde som bola ako jediná slovenská šperkárka. O moje diela je záujem napríklad aj v Kuvajte či v Rakúsku,“ priznala sa skromne. Medzi najnovšie ocenené šperky sa dostala jej strieborná brošňa „Vodopád“ v Hefaistone na Medzinárodnom stretnutí umeleckých kováčov na hrade Helfštýn minulý rok.

Bodovala v súťaži

Jej život však nebol spätý iba s prácou v ateliéri. Krásna žena sa zúčastnila aj súťaže miss, kam ju priviedla staršia sestra Vierka, ktorá sa v roku 2006 dokonca stala druhou vicemiss sveta nepočujúcich. „Ako Miss nepočujúca Slovenska 2009 som bola na svetovej súťaži Miss Deaf World 2009 v Prahe. Tam som získala titul Miss Sympatia sveta nepočujúcich,“ prezradila s tým, že práve takto nabrala skúsenosti, ktoré využíva pri prezentácii šperkov na módnych prehliadkach.

Už 6 rokov predáva svoje výtvory pod značkou ViZu art a neustále pripravuje nové kolekcie šperkov. Ich ceny sa pohybujú od 15 do 600 €. „Teraz uvádzame vlasové ozdoby Devanka. Nesú v sebe posolstvo ľudového umenia zameraného na kvety a listy,“ odtajnila Zuzana.