Slovenský motocyklový reprezentant Patrik Halgaš: Po nešťastnom páde boj s ochrnutím!

Jedna chybička, a život sa mu obrátil hore nohami! Talentovaný slovenský motocyklový reprezentant v endure a viacnásobný majster republiky Patrik Halgaš (24) je po páde v tréningovej jazde ochrnutý od pol pása dole.

Náraz mu poškodil stavce v chrbtici a otras miechy spôsobil znehybnenie časti tela. Pre Nový Čas prehovoril o osudnom okamihu, ako aj o prognózach lekárov. K nehode došlo 21. februára v tréningovom areáli v Maďarsku. „Začal som tam s prípravou na sezónu, v rámci ktorej som chcel štartovať na majstrovstvách sveta aj Európy,“ povedal nám Patrik priamo z lôžka. „Po jednej zákrute nasledoval hneď skok, ktorý som sa snažil len prejsť. Ale prišlo k pádu, motorka sa skrížila, čo ma z nej vyhodilo. Po páde som bol celý čas po vedomí, hneď ma brala sanitka,“ povedal nám rodák z Dubovej pri Brezne.

Po CT vyšetrení v Maďarsku nasledoval prevoz člena VŠC Dukla do nemocnice v Ružomberku, momentálne liečenie pokračuje v Kováčovej. Na liečenie, ale aj náklady spojené s prevozom, mu priatelia rozbiehajú na sociálnych sieťach zbierku.

„Je mladý chlapec, plný plánov, optimizmu s dobrým srdcom a nastavený plniť si sny. Tvrdo pracoval, aby sa prebojoval medzi tých najlepších a teraz sa takto ťažko zranil,“ hovorí jeho dobrá kamarátka Miriam, ktorá zriadila transparentný účet, aby mu mohli prispieť na prevoz špeciálnou sanitkou, rehabilitáciu či náklady spojené s liečením: „Lekári dávajú šance, že sa opäť postaví na nohy. Je to profesionálny športovec, bojovník a my mu v tom budeme pomáhať. Ďakujeme v mene Patrika všetkým, ktorí prispejú. On si to zaslúži!“

„Z toho som dojatý... Ani som netušil, že mám okolo seba takých kamarátov. Veľmi všetkým ďakujem,“ povedal Patrik hlasom poznačeným emóciami. Rovnako si pochvaľuje personál liečebného ústavu. Každým dňom by mal začať s plnou rehabilitáciou. „Verím, že sa ešte posadím na motorku. Urobím pre to všetko!“ zastrája sa mladý reprezentant.