Odkaz od kompetentných ohľadom MS v hokeji: Buď vo Švajčiarsku, alebo vôbec!

Stop panike! Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) momentálne intenzívne rieši a vyhodnocuje možné dosahy koronavírusu na podujatia u nás aj vo svete.

V Aj keď nákaza desí celý svet a húfne zatvára štadióny, májové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku by zatiaľ nemali byť ohrozené. Kompetentní majú navyše pre všetkých špekulantov jasný odkaz!

o Švajčiarsku pre šírenie koronavírusu platí nariadenie vlády, ktoré do polovice tohto mesiaca zakazuje návštevy podujatí s viac než 1 000 účastníkmi. Ak by súčasný stav mal pokračovať, ohrozené by mohli byť okrem iných akcií aj hokejové MS. Médiá sa tak začali predháňať v bombastických úvahách o tom, čo bude, ak krajina turnaj predsa len stopne. Keďže fanúšikovia už nevedia, čomu majú veriť, prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel sa rozhodol krotiť vášne. „Nie je to vôbec také horúce, ako sa o tom hovorí. Nič sa nemení a do 15. marca vám nemôžem povedať nič oficiálne. Naším cieľom zostáva usporiadať šampionát na pôvodnom mieste a v stanovenom čase,“ uviedol pre agentúru Ria Novosti.

Ak by sa MS nakoniec nemohli uskutočniť vo Švajčiarsku, neformálne sa mali o možné hostenie prihlásiť Rusi aj Bielorusi. Generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček však v súčasnosti alternatívu presunu vrcholnej akcie inam alebo hru so zredukovaným počtom národných tímov vylučuje. „V konečnom dôsledku sa to buď odohrá, lebo sa oteplí a koronavírus bude na ústupe, alebo to nebude vôbec. O všetkých ostatných možnostiach sa nemá zmysel rozprávať,“ povedal pre Nový Čas Valíček.