Slovenskí boxeri finišujú v príprave na olympijskú kvalifikáciu: Prvá bitka o Tokio bude v Londýne

Prerušiť 24-ročné čakanie na olympijskú účasť. To je hlavný cieľ, s ktorým odcestuje výprava slovenských boxerov na Európsku olympijskú kvalifikáciu v Londýne (11. - 25. marca).

„Viem, koľko úsilia sme všetci do toho dali a hlavne naši reprezentanti, takže o to viac im želám úspech na ceste do Tokia,“ uviedol prezident Slovenskej boxerskej federácie a zároveň jeden z trénerov Tomi Kid Kovács.

Turnaj v Londýne bude prvou z tohtoročných kvalifikácií OH 2020. Druhá a zároveň záverečná sa uskutoční v máji v Paríži. „Príprava našich chlapcov prebieha od decembra. Absolvovali sme sústredenie v Liptovskom Jáne, taktiež niekoľko sparingových výjazdov do Maďarska a v závere februára sme boli na medzinárodnom sústredení v anglickom Seffielde spoločne s domácou reprezentáciou a niekoľkými ďalšími štátmi. Jessica Triebeľová mala ako dievča trošku odlišný program,“ uviedol hlavný tréner reprezentácie Pavol Hlavačka.

Slovenskí boxeri sú dlhodobo zvyknutí na skromné podmienky a aj tentokrát sa museli zaobísť napríklad bez mentálneho trénera. „Jeho dlhodobé pôsobenie v reprezentácii si nemôžeme dovoliť. Pre nás bolo luxusom už len to, že sme zobrali na sústredenie do Anglicka fyzioterapeuta, čo je u konkurentov samozrejmosť. V našich podmienkach musíme na všetko stačiť sami tréneri, o kompletnom realizačnom tíme vrátane doktora, maséra, mentálneho kouča či videoanalytika môžeme len snívať,“ priznáva Hlavačka.

Aj napriek tomu je so svojimi spolupracovníkmi presvedčený, že všetci reprezentanti budú v Londýne stopercentne pripravení a niekto z nich si zaistí účasť na OH 2020 v Tokiu. „Letíme tam jednoznačne s takým cieľom. To by bol fantastický úspech. Na minuloročných Európskych hrách, ktoré boli v boxe zároveň ME, skončil Andrej Csemez tretí a Matúš Strnisko piaty. Ak by to zopakovali, posunulo by ich to na OH! Vieme však, že to bol úspech, ktorý neprichádza každý rok a zopakovať ho bude mimoriadne náročné. Zápasy rozhodujú detaily a tiež športové šťastie, pretože konkurencia je obrovská.

Medzi naše nádeje patrí tiež Jessica. U žien nie je taký ´nátresk´ ako medzi mužmi a s jej medzinárodnými skúsenosťami a dobrou formou má určite šancu na prvú šestku. Ktokoľvek by sa dokázal na OH kvalifikovať, bol by to veľký úspech. Posledné zastúpenie sme mali v Atlante 1996, no vtedy boli úplne iné podmienky a našim dvom zástupcom stačilo v kvalifikácii vyhrať jeden zápas. Odvtedy sa to výrazne zmenilo, konkurencia sa rozšírila a preto je pre nás olympijská miestenka už niekoľko rokov vzdialenejšia ako medaila z vrcholného podujatia. Viem o čom hovorím, pretože v roku 2008 som ešte ako reprezentant vybojoval na Európskej kvalifikácii po troch víťazstvách bronz, no napriek tomu mi účasť na OH ušla o jeden zápas. Súčasný model je priechodnejší ako som mal ja a aj preto verím, že by sa to konečne mohlo podariť,“ doplnil Pavol Hlavačka.

Návrat Jessicy

Jedinou slovenskou ženou, no s o to väčšími ambíciami, bude v Londýne Jessica Triebeľová. Trojnásobná majsterka Európy sa po zranení dokázala vrátiť po ročnej pauze. „Po takom dlhom čase to bolo naozaj mimoriadne ťažké. Definitívne k dobrému po psychickej i fyzickej stránke sa to zlomilo až posledný týždeň. Mentálne jej veľmi pomohol pán profesor Eugen Laczo. Vieme, že Jessica je techicky výborná a preto sme sa zamerali viac na kondičku a silu. Forma by mala byť načasovaná správne. Celý boxersky svet vie, že je šikovná,“ uviedol otec a tréner Jessicy Peter Triebeľ.

Z prípravy vypichol 12-dňové sústredenie v talianskom Assisi, kde boli reprezentantky trinástich krajín. „Bola tam napríklad majsterka sveta v mojej váhovej kategórii a viaceré staršie reprezentantky s olympijskými skúsenosťami. Zo začiatku som mala aj obavy, predsalen som medzi ženami nová, ale rýchlo som sa ich zbavila. Dokázala som si, že tie rozdiely nie sú až tak výrazné. Som dobre pripravená, mentálni tréneri pán Laczo a Slávka Gazdíková mi pomohli nastaviť hlavu. V Londýne mám najvyššie ambície, čo znamená vybojovať olympijskú miestenku,“ povedala odhodlane Jessica Triebeľová.

Slovensko budú reprezentovať: