Najvplyvnejšie ženy Slovenska: ony sú dôkazom, že toto nie je len mužský svet

Sú silné, úspešné a inšpiratívne! Dnešný deň patrí všetkým ženám. Aj keď niektorí považujú sviatok MDŽ za komunistický prežitok, pravdou je, že v dnešnej dobe je potrebné vzdávať úctu a hold nežnému pohlaviu viac ako inokedy.

Ženy už nie sú iba matky a gazdinky, ale okrem toho stíhajú byť aj úspešnými političkami, manažérkami, umelkyňami či vedkyňami. Tieto šikovné Slovenky sú toho rozhodne dôkazom.

Pavlína Matovičová (43), podnikateľka: Poslúcha ju aj budúci premiér

Meno tejto ženy budeme teraz po voľbách počuť čoraz častejšie. Pavlína Matovičová stojí už vyše 20 rokov ako manželka po boku suverénneho volebného víťaza a designovaného premiéra Igora Matoviča (46). Treba však podotknúť, že budúca pani premiérová je aj bez politickej kariéry svojho manžela známou a šikovnou ženou.

V roku 2006 prebrala po manželovi miliónový biznis - celoslovenskú sieť inzertných novín a takisto všetky majetky vrátane nehnuteľností. Matovič sa tak rozhodol sám, pretože z peňazí začal byť podľa vlastných slov chorý. Hoci rodinnú firmu ešte v roku 2017 predali, Pavlína sa vo svete biznisu rozhodne nestratila. Sympatická východniarka, ktorá pochádza zo šiestich detí, začala v Trnave skupovať rôzne reality. Príkladom je opustená budova bývalej ubytovne, ktorú kúpila vo verejnej súťaži v roku 2014 od mesta za 1,2 milióna eur. Matovičovci sa ju chystajú zrekonštruovať a vybudovať v nej viac ako 100 bytov. Manželka víťaza volieb okrem iného vlastní aj Hotel Trnavan, s ktorým má podobný zámer ako s ubytovňou, historickú budovu v centre Trnavy a patrí jej aj novopostavený dom, kde Matovičovci bývajú.

Na nový život „pani premiérovej“, ako povedala, nie je ešte celkom pripravená. S Matovičom sa však dohodli, že čokoľvek sa stane a on bude premiérom, jeden víkend v mesiaci bude patriť výlučne rodine, teda jej a dvom dcérkam Klárke (10) a Rebeke (14). Aj budúci premiér si uvedomuje, že sa ich rodinný život teraz zmení. „Dúfam, že nie, no obávam sa, že áno. Toho času bude ešte menej, ako som doteraz rodinke venoval,“ hovorí šéf OĽaNO, ktorý sa s manželkou radí aj o politike. „Radím sa. Niekedy jej poviem, že čo idem urobiť, niekedy jej to radšej nepoviem, lebo by mi povedala, že to radšej nerob. Naposledy som jej hovoril, aké mená sme dali na kandidátku, tak mi povedala, že toto budete mať 24,7 %, tak som sa schuti zasmial - a trafila to dosť presne. Vtedy sme mali v prieskume 5,6 %. Bral som to tak, že ma chce potešiť.“

Manželka Pavlína mu podľa jeho slov bola vždy veľkou oporou a od politiky ho neodhovárala. „Nikdy. My sme pred dvomi rokmi museli predať firmu. V kuse po nás išla NAKA, kontroly, šikana... Firmu, ktorá nám prinášala veľké zisky, musela predať hlboko pod cenu. Naša rodina si kvôli politike vytrpela veľmi veľa, no nikdy mi to Pavlínka nepovedala. Myslím si, že preto, lebo si uvedomuje, že záujem Slovenska je viac ako záujem našej rodiny,“ tvrdí Matovič. Na otázku, či sa na oficiálnych akciách bude objavovať aj jeho sympatická polovička, odpovedal: „Neviem, či to protokol vyžaduje. Keby to vyžadoval a pomohlo by to veci, tak by som bol rád, keby Pavlínka bola po mojom boku, ale to záleží aj na jej vôli. Určite to nie je žienka, ktorá by sa rada ukazovala.“

Zuzana Čaputová (46), prezidentka: Tvár Slovenskej republiky vo svete

Na zozname najvplyvnejších žien Slovenska nemôže chýbať ani prezidentka Zuzana Čaputová. Z nenápadnej advokátky a aktivistky z Pezinka sa minulý rok stala jedna z najsledovanejších tvárí republiky. Niet sa čomu diviť, veď po prvýkrát v histórii sa do čela nášho štátu postavila zástupkyňa nežného pohlavia! Zaradila sa tak medzi iba osem žien vo svete, ktoré aktuálne zastávajú tento významný post.

Zuzana Čaputová do povedomia verejnosti vstúpila ako bojovníčka proti výstavbe pezinskej skládky, ale zaslúžila sa aj o zrušenie Mečiarových amnestií. Po vstupe do politiky sa stala podpredsedníčkou strany Progresívne Slovensko a v máji roku 2018 oznámila, že sa bude uchádzať o post prezidentky. Jej cesta do paláca pripomínala oscarový film Zrodila sa hviezda. Hoci mnohé prieskumy spočiatku Čaputovú tipovali na outsiderku s predpokladaným ziskom nie viac ako 5 % hlasov, napokon sa prebojovala cez prvé kolo prezidentských volieb a v tom druhom so ziskom 58,41 % hlasov zvíťazila.

Do prezidentského úradu nastúpila 15. júna 2019 a pri inaugurácii povedala: „Neprišla som vládnuť, prišla som slúžiť občanom, obyvateľom, Slovensku.“ Počas deviatich mesiacov v úrade Slovensko hrdo reprezentuje po celom svete. Stihla sa už stretnúť s viacerými politickými špičkami - francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom či izraelskou hlavou štátu Reuvenom Rivlinom. Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných summitov, v septembri na pôde OSN predniesla v angličtine aj príhovor o klimatických zmenách. Pred pár dňami ju čakala snáď jedna z najdôležitejších úloh, keď po voľbách poverila zostavením vlády Igora Matoviča. „Ukázalo sa, že túžba nastoliť spravodlivosť a bojovať s korupciou v spoločnosti bola veľká a tejto túžbe zodpovedá výsledok volieb. Vo všetkých krajoch a vo väčšine okresov sme zvolili zmenu,“ povedala.

Kultivovanú pani prezidentku nám závidia aj v zahraničí. Spravodajský server Politico ju minulý rok zaradil do rebríčka 28 najvplyvnejších ľudí v Európe a na sklonku roka sa jej ušla pocta aj od svetoznámeho magazínu Forbes, ktorý ju zaradil medzi 100 najvplyvnejších žien sveta, spoločne napríklad s britskou kráľovnou Alžbetou II. V ankete o najobľúbenejšiu zahraničnú osobnosť v Česku predbehla aj pápeža Františka. Ľuďom sa páči aj jej neformálnosť. Naposledy na Valentína neohlásene zavítala do Beckova na koncert skupiny Bad Karma Boy, aby podporila vystúpenie s protifašistickým odkazom.

Pocítila niekedy prezidentka Čaputová ako žena znevýhodnenie? „Znevýhodnenie, ktoré by ma obmedzovalo v sebarealizácii z dôvodu, že som žena, si nepamätám. Samozrejme, stretla som sa s predsudkami z tohto dôvodu, s nevhodnými poznámkami... Možno som o to viac na sebe pracovala. Ale najmä, nikdy som samu seba nelimitovala,“ hovorí. Na Slovensku to úspešné ženy podľa nej majú ťažšie ako muži. „V našej spoločnosti ženy ešte stále čelia pochybnostiam, či zvládnu zodpovednú prácu alebo či môžu byť úspešné na niektorých riadiacich pozíciách alebo v určitých odboroch. Ak je žena zároveň matkou, je to ešte väčšia výzva. Ženy často vypadnú na dlhšie obdobie z práce počas materskej dovolenky. Z tohto hľadiska je náročnejšie zladiť rolu ženy a matky s úspešnou profesionálnou prácou. Predstava, že starostlivosť o deti má byť len na ženách, sa však v našej spoločnosti postupne mení. Myslím, že práve takéto zmeny vytvárajú väčší priestor pre ženy na zosúladenie rodinného a pracovného života.“ S mužmi by však nemenila. „Som rada, že som ženou a pre mňa to úzko súvisí s tým, že som matkou. Mať deti je pre mňa najväčším darom.“

Lucia Javorčeková (30), modelka a influencerka: Kráľovná instagramu s 1,4 milióna fanúšikmi

Očarujúca modelka Lucia Javorčeková patrí k najúspešnejším ženám na Slovensku. Na sociálnej sieti Instagram sexi tmavovlásku sleduje viac ako 1,4 milióna ľudí, čo z nej robí najsledovanejšiu osobnosť v našej krajine. Z niekdajšej cyklistky odpadávajú muži aj ženy po celom svete. Bratislavčanka má obrovskú fanúšikovskú základňu najmä v Taliansku, kde sa živila ako modelka.

Instagram si založila ešte v roku 2012. „Moje prvé fotky na Instagrame boli typické mamičkovské – s dvojročnou dcérou. Popritom som sa učila pracovať s aplikáciou a filtrami. Chodievala som na rôzne fotenia, na Instagram som dávala zábery zo zákulisia. Bol to vlastne len koníček a nečakala som, že to budú ľudia pozerať v takom počte,“ povedala v rozhovore pre Trend.

Dnes je obsah jej účtu už o čosi pikantnejší. Kráska sa za svoje telo nehanbí, naopak, plný dekolt a dokonalé ženské krivky ukazuje s radosťou na obdiv a nebráni sa ani nahote. Špecializuje sa na spodnú bielizeň, sexi a dokonca aj nahé umelecké fotografie. Okrem modelingu hráva ako dídžejka, maľuje obrazy, zahrala si aj v televízii a ľudia si ju môžu pamätať tiež ako finalistku Miss Universe. Aj vďaka Instagramu ju oslovujú na spoluprácu mnohé značky, stala sa tvárou viacerých produktov a známa je aj z početných reklám. Za jeden sponzorovaný príspevok môže podľa odhadov zarobiť aj vyše 4 000 eur.

Najsledovanejšia Slovenka sa vydala ešte ako 18-ročná, s manželom Pavlom žila viac ako dekádu, no po jej boku momentálne už stojí nový muž - fitnes tréner a maliar Kristián Grejták.

Alexandra Kolenová (47), prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie NÚDCH: Pomáha detským pacientom poraziť rakovinu

Sympatická odborníčka bezpochyby patrí v detskej onkológii k medzinárodnej špičke. Pochádza z Oravskej Jasenice (okr. Námestovo) a v súčasnosti pracuje ako prednostka Kliniky detskej hematológie Národného ústavu detských chorôb a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem toho je predsedníčkou správnej rady neziskovky Deťom s rakovinou, garantom pre odbor pediatrická hematológia a onkológia a národnou koordinátorkou pre akútne leukémie. Rok pracovala so svetovým expertom na detskú leukémiu Stephenom Hungerom vo Filadelfii, ktorý jej do hodnotenia napísal, že patrí medzi päť percent najlepších detských onkológov na svete.

Pôsobila tiež v detskej nemocnici St. Anna vo Viedni a hoci mala ponuky na prácu v zahraničí, zostala na Slovensku. Tu výrazne mení starostlivosť o deti s rakovinou, snaží sa o zlepšovanie liečby a podmienok, v ktorých sa liečba detským pacientom poskytuje. Aj vďaka nej dnes Slovensko patrí medzi krajiny s najlepšou možnou starostlivosťou, aká v súčasnosti vo svete existuje. Pri liečbe detských pacientov množstvo vecí aktívne konzultuje so zahraničím a aj vďaka tomu vieme v našej malej krajine liečiť deti na svetovej úrovni. „Prostredníctvom videokonferencií spolupracujeme s Detskou nemocnicou vo Filadelfii v USA, ktorá patrí medzi najúspešnejšie na svete v liečbe detských onkologických ochorení,“ vysvetlila doktorka. Na Slovensku je rakovina ročne diagnostikovaná približne 180 deťom a úspešne sa podarí vyliečiť 80 - 83 % z nich. Na liečbu týchto pacientov sa u nás zameriavajú tri kliniky, pričom najviac pacientov sa lieči práve na klinike, kde šéfuje doktorka Kolenová.

V rokoch 2017 aj 2018 bola zaradená medzi desiatku lekárov, ktorých liečba dostala ocenenie za TOP inovácie v zdravotníctve.Doktorka Alexandra Kolenová je vydatá a má tri deti.

Petra Vlhová (24), lyžiarka: Šampiónka vo svetovej lyžiarskej špičke

Úspešnú slovenskú športovkyňu snáď ani nemusíme predstavovať. Rodáčka z Liptova je obávanou súperkou americkej lyžiarskej šampiónky, najväčšej rivalky Mikaely Shiffrinovej (24). Petra vyrastala na lyžiach, jej rodičia totižto prevádzkovali bufety v lyžiarskych strediskách na Čertovici a v Jasnej. Koníček však prerástol do vášne - svoje prvé preteky absolvovala ako osemročná. Tvrdo makala, čo prinieslo ovocie o osem rokov neskôr, keď zvíťazila v slalome na Zimných olympijských hrách mládeže v Innsbrucku. Odborníci tušili, že sa tu rodí nová lyžiarska hviezda. Veď pri premiére vo svetovom pohári v Semmeringu dosiahla ako 17-ročná jedenáste miesto, čo ju pomaličky zaradilo medzi svetovú elitu. Zúčastnila sa dvoch olympiád a z doteraz dokončených 7 sezón svetového pohára sa pýši 26 pódiovými umiestneniami a deväťkrát preteky vyhrala.

Minulý rok bola vo celkových výsledkoch svetového pohára druhá, hneď za Shiffrinovou. Tento rok je naša lyžiarka so ziskom 1189 bodov celkovom poradí zatiaľ tretia - vedie Brignoneová (1378 b) pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou (1225 b), no do konca sezóny zostáva ešte osem pretekov. Je teda možné, že sa tento rok dočkáme jej premiérového prvenstva a zisku Veľkého glóbusu. „Jediná má na to, aby vyhrávala všetky disciplíny a udržala si formu počas celých štyroch mesiacov v sezóne. Ak sa v najbližších dvoch rokoch plne oddá tomuto športu, je to možné,“ vyjadril sa o kvalitách našej športovkyňe jej taliansky tréner Livio Magoni.

Gizka Oňová (71), speváčka a herečka: Svokra, ktorej rady každý počúva

Jej ikonické - Idem, riešim! - si zamilovali televízni diváci celého Slovenska. Gizka Oňová nie je iba známa televízna svokra. Preslávila sa ako speváčka, neskôr aj muzikálová herečka. Publikum ju pozná tiež ako šikovnú kuchárku, vydala niekoľko kníh a varieva aj v markizáckom Teleráne.

Gizka je inšpiratívna žena, ktorá si svojím vystupovaním, životnými skúsenosťami a cennými radami získala srdcia mnohých ľudí. Pocítila niekedy ako žena znevýhodnenie? „Mala som obrovské šťastie, že som sa presadila v slobodnom povolaní, čiže som nikdy nemala ten pocit. Možno v iných profesiách to ženy pociťujú viac, ale ja ako speváčka nie,“ hovorí, no dodáva, že vo všeobecnosti to podľa nej úspešné ženy majú ťažšie ako úspešní muži. „Ešte stále pretrváva, že vo vedúcich pozíciách sa viacej rešpektujú muži ako ženy. Ale čím ďalej, tým viac sledujem veľmi veľa šikovných, múdrych a vzdelaných žien, čiže im veľmi držím palce a verím, že si už muži uvedomia, že sme minimálne rovnocenné. Myslím si ale, že sme na dobrej ceste.

Závisí to však aj od toho, či sa na to pýtate niekoho v Bratislave, či na Východe, pretože tam sa budú názory určite rôzniť.“ Pohlavie by však za žiadnu cenu nemenila. „Byť ženou je úžasné! Neverím, že muž dokáže zažiť tak silný zážitok, ako keď privediete na svet krásne, zdravé dieťa. Mne sa to podarilo trikrát. To sú také momenty, že mne keď je niekedy clivo alebo sa zamýšľam nad tým, že už mám cez 70 a ako rýchlo ten život ubehol, tak sa v spomienkach vrátim práve k týmto momentom a cítim dokonca vôňu toho dieťaťa, aj keď je to už 50 rokov dozadu! Aj tak stále to mám v živej pamäti. To sú všetko také úžasné veľké a silné momenty. Nehovorím, že to muži nevnímajú, určite áno, ale dovolím si tvrdiť, že my ženy sme emočne viac otvorené takýmto spomienkam a zážitkom.“

Natália Major (49), členka predstavenstva Tatra: Najvplyvnejšia bankárka

Podľa časopisu Forbes táto dáma patrí k top ženám slovenského bankovníctva. V Tatra banke pracuje od roku 1994, kde začínala na oddelení spracovania transakcií a platobného styku. Od roku 2011 sedí v predstavenstve banky. Podieľala sa na vzniku prvého slovenského internetbankingu v roku 1998, prvého bankového nonstop kontaktného centra, ale aj prvej online banky na Slovensku a mnohých ďalších inováciách, bez ktorých si dnes nevieme život predstaviť. Do jej kompetencií spadá riadenie prevádzky spracovateľských útvarov, procesné a organizačné riadenie, nepersonálne náklady banky, správa budov a služieb, bezpečnosť či projektové riadenie.