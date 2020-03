Kto je manželka Igora Matoviča Pavlína? Žena, ktorú poslúcha aj budúci premiér

Sú silné, úspešné a inšpiratívne! Dnešný deň patrí všetkým ženám. Aj keď niektorí považujú sviatok MDŽ za komunistický prežitok, pravdou je, že v dnešnej dobe je potrebné vzdávať úctu a hold nežnému pohlaviu viac ako inokedy.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Ženy už nie sú iba matky a gazdinky, ale okrem toho stíhajú byť aj úspešnými političkami, manažérkami, umelkyňami či vedkyňami. Tieto šikovné Slovenky sú toho rozhodne dôkazom.

Pavlína Matovičová (43), podnikateľka: Poslúcha ju aj budúci premiér

Meno tejto ženy budeme teraz po voľbách počuť čoraz častejšie. Pavlína Matovičová stojí už vyše 20 rokov ako manželka po boku suverénneho volebného víťaza a designovaného premiéra Igora Matoviča (46). Treba však podotknúť, že budúca pani premiérová je aj bez politickej kariéry svojho manžela známou a šikovnou ženou.

V roku 2006 prebrala po manželovi miliónový biznis - celoslovenskú sieť inzertných novín a takisto všetky majetky vrátane nehnuteľností. Matovič sa tak rozhodol sám, pretože z peňazí začal byť podľa vlastných slov chorý. Hoci rodinnú firmu ešte v roku 2017 predali, Pavlína sa vo svete biznisu rozhodne nestratila. Sympatická východniarka, ktorá pochádza zo šiestich detí, začala v Trnave skupovať rôzne reality. Príkladom je opustená budova bývalej ubytovne, ktorú kúpila vo verejnej súťaži v roku 2014 od mesta za 1,2 milióna eur. Matovičovci sa ju chystajú zrekonštruovať a vybudovať v nej viac ako 100 bytov. Manželka víťaza volieb okrem iného vlastní aj Hotel Trnavan, s ktorým má podobný zámer ako s ubytovňou, historickú budovu v centre Trnavy a patrí jej aj novopostavený dom, kde Matovičovci bývajú.

Na nový život „pani premiérovej“, ako povedala, nie je ešte celkom pripravená. S Matovičom sa však dohodli, že čokoľvek sa stane a on bude premiérom, jeden víkend v mesiaci bude patriť výlučne rodine, teda jej a dvom dcérkam Klárke (10) a Rebeke (14). Aj budúci premiér si uvedomuje, že sa ich rodinný život teraz zmení. „Dúfam, že nie, no obávam sa, že áno. Toho času bude ešte menej, ako som doteraz rodinke venoval,“ hovorí šéf OĽaNO, ktorý sa s manželkou radí aj o politike. „Radím sa. Niekedy jej poviem, že čo idem urobiť, niekedy jej to radšej nepoviem, lebo by mi povedala, že to radšej nerob. Naposledy som jej hovoril, aké mená sme dali na kandidátku, tak mi povedala, že toto budete mať 24,7 %, tak som sa schuti zasmial - a trafila to dosť presne. Vtedy sme mali v prieskume 5,6 %. Bral som to tak, že ma chce potešiť.“

Manželka Pavlína mu podľa jeho slov bola vždy veľkou oporou a od politiky ho neodhovárala. „Nikdy. My sme pred dvomi rokmi museli predať firmu. V kuse po nás išla NAKA, kontroly, šikana... Firmu, ktorá nám prinášala veľké zisky, musela predať hlboko pod cenu. Naša rodina si kvôli politike vytrpela veľmi veľa, no nikdy mi to Pavlínka nepovedala. Myslím si, že preto, lebo si uvedomuje, že záujem Slovenska je viac ako záujem našej rodiny,“ tvrdí Matovič. Na otázku, či sa na oficiálnych akciách bude objavovať aj jeho sympatická polovička, odpovedal: „Neviem, či to protokol vyžaduje. Keby to vyžadoval a pomohlo by to veci, tak by som bol rád, keby Pavlínka bola po mojom boku, ale to záleží aj na jej vôli. Určite to nie je žienka, ktorá by sa rada ukazovala.“