Mbappé a Neymar zúria: Paríž SG im zatrhol olympiádu!

Mali byť ozdobou futbalového turnaja na letnej olympiáde v Japonsku. Nič z toho nebude. Brazílčan Neymar a Francúz Kylian Mbappé do krajiny vychádzajúceho slnka nepocestujú.

Ich zamestnávateľ Paríž St. Germain informoval Francúzsku futbalovú asociáciu, že majstra sveta Mbappého pod päť kruhov neuvoľní. To isté platí aj pre Neymara, ktorý mal v drese kanárikov obhajovať olympijské prvenstvo spred štyroch rokov na domácej pôde.

Vo všeobecnosti platí, že kluby nie sú povinné uvoľňovať svojich hráčov pre potreby olympijského turnaja, pretože nejde o súťaž FIFA. Paríž St. Germain nepustí svoje dve najväčšie hviezdy do Japonska aj preto, aby boli k dispozícii svojim reprezentáciám na seniorských vrcholoch roka – majstrovstvách Európy a Copa America. Najmä pre Mbappého je verdikt klubu ťažkou ranou. Vlani bol s PSG na turné v Ázii a chcel sa tam vrátiť:

„Ľudia sú tu veľmi milí. Rád by som sem čo najskôr opäť prišiel. Prečo nie na olympijské hry? Vždy som hovoril, že je to môj sen. Nie je to však v mojich rukách,“ vyhlásil vtedy mladý francúzsky reprezentant. Na návrat si bude musieť ešte počkať...