Čo to rozhodcovia odpískali za trest? Hlavami krútili hráči, komentátori sa čudovali

Čudný verdikt rozhodcov! Nielen hráči nechápavo krútili hlavami, ale aj komentátori sa čudovali.

Arbitri nočného zápasu NHL medzi Chicagom Blackhawks a Edmontonom Oilers (4:3) totiž udelili Oilers dvojminútový trest za príliš veľa hráčov na ľade.

Problém bol v tom, že sa to stalo v čase, ktorý sa nepočítal do priebehu zápasu. Predchádzal mu totiž gól Kailera Yamamota, po ktorom pokračovala hra a až neskôr gól uznali. Podľa pravidiel, sa v takýchto situáciach posúva časomiera do momentu, keď padol gól.