Igor Matovič sa stane novým slovenským premiérom: Šašo z Trnavy a jeho cesta k moci

A je vymaľované! Po parlamentných voľbách je najsilnejším slovenským politikom Igor Matovič z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Hoci ho politickí rivali označujú za šaša a poloblázna z Trnavy, on sa chystá zasadnúť do premiérskeho kresla. Aká bola jeho cesta k moci?

Už vstup Igora Matoviča do veľkej politiky nebol štandardný. Do parlamentu sa zakladajúca štvorica Obyčajných ľudí dostala po prvý raz v roku 2010 na kandidátke Slobody a Solidarity. Richard Sulík im ponúkol posledné štyri miesta na kandidátke a všetci štyria sa prekrúžkovali až do Národnej rady. Ako to bolo možné? Veď išlo iba o úzku skupinku aktivistov z Trnavy, ktorých nikde inde nikto nepoznal...

Inzertný biznis

V tom čase vlastnil sieť reklamných regionálnych novín, ktoré sa v státisícoch distribuovali do schránok po celom Slovensku. Možno poznáte také tie plátky plné inzerátov – noviny ako Trnavsko, Bratislavsko a podobne, podľa toho, o akú regionálnu mutáciu práve išlo. A práve na stránkach týchto novín si Matovič a spol. začali robiť veľkorysú predvolebnú kampaň. A nielen sebe, reklamným priestorom splácal „službičku“ aj saskárom...

Na zadnej strane novín sa „obyčajný človek“ Igor Matovič prihováral voličom a sľuboval, že pôjde Ficovi, Mečiarovi a Slotovi po krku. Ostrá rétorika, ktorej zostal verný až dodnes, zabrala už vtedy. A tak sa z Obyčajných ľudí – Igora Matoviča, jeho bratranca Jozefa Viskupiča (dnes trnavský župan), Martina Fecka a z Eriky Jurinovej - stali v roku 2010 poslanci NR SR.

Matovič však ani zďaleka nebol takým obyčajným človekom, ako o sebe tvrdil! Základom jeho miliónového impéria boli práve inzertné noviny, ktoré ešte v roku 1997 založil v Trnave spolu s Viskupičom a spočiatku ich sami roznášali do schránok. Biznis začal frčať, kúpili rotačný tlačiarenský stroj a z novín vybudovali celoslovenskú inzertnú sieť. Matovič bohatol, skupoval budovy aj pozemky a dnes sa možno ani nie s veľkým preháňaním hovorí, že vlastní pol Trnavy. Teda nie on, ale jeho manželka, na ktorú ešte v roku 2006 prepísal všetok majetok. „Začínal som byť z neho chorý. Uvedomoval som si, koľko mám na účte, kvapkalo mi na karbid. Predsa nie je normálne, že sa o niečom bavím so ženičkou a počas toho mi behá hlavou myšlienka, koľko je na účte. Je normálne, aby som neustále sledoval, koľko mi pribúda? Pomaly som sa nemohol ani pozerať do zrkadla, sám sebe som vravel - pozor, si chorý, rob s tým niečo. Odkedy som to previedol na ženu a zrušil bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, mám pokoj. Možno je to úchylné, ale som spokojný,“ vysvetlil neskôr v rozhovore pre SME.

Úkaz v parlamente

Matovičov nástup do parlamentu bol svojský ako on sám. Do Národnej rady prišiel v bielych nohaviciach, v tričku, so šľapkami na nohách a na krku mal hipisácke koráliky. Sulík aj ďalší z koaličnej vlády Ivety Radičovej rýchlo pochopili, že vládnuť spolu s Matovičom nebude ľahké. Že je neriadená strela a bez varovania môže zaútočiť aj na svojich. Už keď išiel do volieb s liberálnou SaS, jasne hovoril, že ich programy sa rôznia. Matovičovci sa hlásili skôr ku konzervatívnym kresťanským hodnotám, nesúhlasili s interrupciami, nechceli registrované partnerstvá atď.

Jeho „úlety“ sa nedalo nevšimnúť si. Igor vždy vedel, ako zaujať televízne kamery, a veľmi rýchlo si vyslúžil prezývky šašo alebo poloblázon z Trnavy. Hneď v prvých dňoch krehkej vlády Ivety Radičovej médiám tvrdil, že dostal ponuku na 20 miliónov eur, ak vládny kabinet povalí. Vraj mu to povedal jeho známy. Nakoniec sa ukázalo, že dotyčný „len vtipkoval“.

Alebo, spomínate si, ako Matovič schytal facku od poslankyne SNS Anny Belousovovej? Svojráznu političku označil v článku vo svojich novinách za Anču. A to ju vytočilo natoľko, že novopečenému pánovi poslancovi jednoducho jednu fľasla. „Prišla za mnou pani Belousovová, ukázala mi článok, ktorý som napísal do novín, a spýtala sa ma, či som ten článok písal ja. A ja hovorím, že ja som ho písal, keď som tam podpísaný. Tak sa ma spýtala, či ona je pre mňa Ančou. Ja že áno, keď som to napísal, tak ste pre mňa Ančou. Tak mi jednu dala tak z otočky,“ povedal pre SME. Rozdal si to aj s ďalším eseneskárom Rafaelom Rafajom. „Prišiel ku mne a stiahol ma za kravatu, tak mi vyletela ruka, pritlačil som ho k stene, tak mu vyleteli oči.“

Rozruch vyvolal aj vtedy, keď naschvál zaparkoval svoje auto na priechode pre chodcov v centre Bratislavy, aby tak poukázal na „nedotknuteľnosť“ poslancov chránených imunitou. Matovičovci sa nakoniec v poslaneckom klube SaS dlho neohriali. Vyliali ich, keď Obyčajní ľudia zahlasovali s opozičným Smerom za novelu zákona o dvojakom občianstve.

Sám za seba

Po páde Radičovej vlády išiel Matovič do predčasných volieb v roku 2012 už s vlastným subjektom Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Zakladajúca štvorica si zvolila zase posledné miesta na kandidátke, ktorú otvorili pre desiatky nezávislých odborníkov či aktivistov, pre ktorých sa OĽaNO stalo výťahom do politiky. V týchto voľbách skončili Matovičovci už na treťom mieste so ziskom 8,55 % hlasov.

Posilnený úspechom šéf Obyčajných ľudí pokračoval vo svojich divokých výstrelkoch. Keď poslanec Martin Poliačik zo SaS tvrdil, že heroín nie je nebezpečný, vysypal Matovič na jeho hlavu vrecúško plné injekčných striekačiek. Išiel si skrátka „svoje“, lenže ťažko s ním vedeli vydržať aj jeho vlastní poslanci a klub OĽaNO čelil vždy rapídnemu úbytku poslancov. Platí to aj pre obdobie po voľbách v roku 2016, keď OĽaNO skončilo zasa na treťom mieste s vyše 11 % voličských hlasov.

Počas poslednej vlády Roberta Fica pritvrdil. Pred komplexom Bonaparte, kde premiér býval v byte daňového podvodníka Ladislava Bašternáka, organizoval protesty, na ktoré chodili stovky až tisíce ľudí. Pred kamerami sa rád pretŕčal v tričku s jasným odkazom: „Fico chráni zlodejov“. Do rokovacej sály NR SR nosil transparenty ako „Náš človek Bašternák“ či „Gorily do basy“. Šéfa Smeru a predsedu vlády Roberta Fica ešte v roku 2015 obvinil, že má v daňovom raji na Belize aj s manželkou účty, na ktorých je takmer 700 miliónov dolárov. Fico zase naňho vytiahol podozrivé účtovníctvo jeho firmy, polícia Matoviča aj obvinila z krátenia dane, keď 4 milióny z predaja svojej firmy regionPRESS nepriznal. Matovičov bývalý zamestnanec Pavel Vandák vypovedal, že predaj živnosti regionPRESS v roku 2008 bol podvod. Trestné stíhanie bolo nakoniec zastavené, lebo skutok bol už premlčaný. Matovičovci firmu definitívne predali až v roku 2017.

Video u Počiatka

Desaťročný drsný marketing sa Matovičovi nakoniec podarilo zúročiť minulý víkend. Napriek tomu, že tesne pred voľbami spravil kroky, nad ktorými mnohí nechápavo krútili hlavou. Na čelo kandidátky sa, ako bolo zvykom, nepostavil on sám, ale dosadil tam úplne neznámu „obyčajnú ženu z východu“ Máriu Šofranko. Najprv to vyzeralo, že Matovič sa bude držať v úzadí, ale zdravotné problémy Šofranko úplne vyradili z kampane, a tak sa musel naplno chopiť veci. Dnes už politológovia priznávajú, že rozhodujúci mohol byť Matovičov výlet do francúzskeho Cannes. Tam na bránu vily smeráckeho exministra financií Jána Počiatka nalepil plagát „Majetok Slovenskej republiky“. Video z tejto akcie videlo na internete 1,6 milióna ľudí!

O tom, čo má robiť nová vláda, v ktorej by OĽaNO hralo prím, nechal rozhodnúť samotných voličov. V internetovej ankete dostali ľudia možnosť vyjadriť sa, čo od vlády čakajú a on sľúbil, že ich návrhy budú súčasťou programového vyhlásenia. To, čo sa na prvý pohľad zdalo ako šialenosť a dôkaz, že Matovič nevie, kam z konopí, sa nakoniec ukázalo ako dobrá marketingová stratégia. Zatiaľ čo opozičné strany sa spájali ako Svätoplukove prúty a uzatvárali pakty o neútočení, Matovič také niečo odmietol. Vždy bol zvyknutý ísť iba sám za seba. Aj toto jeho velikášstvo mu zrejme pomohlo k drvivému 25-percentnému víťazstvu, možno na úkor PS/Spolu a KDH, ktoré sa ani nedostali do parlamentu.

Už tesne pred konaním minulotýždňových volieb Matovič vedel, že noc zo soboty na nedeľu bude jeho veľká chvíľa. Veď posledné prieskumy jasne tvrdili, že OĽaNO porazí SMER. Matovičovci sa na zlom poriadne pripravili. Do trnavskej športovej haly pozvali nielen svojich ľudí a novinárov, ale aj verejnosť, a tak jeho víťazstvu priamo na mieste tlieskalo v tú noc vyše 2 000 ľudí.

Po voľbách je na prvom mieste otázka: Čo teraz? Čo nás čaká? Rokovania o možnej koaličnej vláde OĽaNO, SaS, Sme rodina a Za ľudí sa už rozbehli. A celé Slovensko je zvedavé, ako bude pokračovať príbeh Igora Matoviča. Lebo teraz je to už aj príbeh tejto krajiny.

Jeho rodina

Doteraz svoju rodinu nejako extra na verejnosti neukazoval. V tejto volebnej kampani sa však objavila jeho mladšia dcéra Klárka (10), ktorá mu na roztomilom videu kládla otázky, či je pred voľbami nervózny, či v noci chrápe alebo či chce byť premiérom. Okrem nej má ešte staršiu dcéru Rebeku (14). S manželkou Pavlínou (43) sa zobrali v roku 1999.