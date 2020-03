ONLINE: Na Slovensku máme koronavírus, každý občan dostane SMS

Ruky by si ľudia mali umývať po každom návrate domov či do práce z vonkajšieho prostredia. Taktiež pri akomkoľvek pocite nečistých rúk, po ceste v hromadnej doprave, pred, počas a po príprave jedla, po každom použití toalety, pred zaobchádzaním s bábätkom a po výmene plienky, po manipulácii s odpadom či so zvieraťom a jeho krmivom. Ľudia by si ruky mali umývať aj pred a po návšteve nemocnice a lekára, uvádza ÚVZ.