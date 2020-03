Internet šalie z tej podobnosti: Predpovedal spisovateľ vo svojej knihe koronavírus?!

Užívatelia sociálnych sietí sa nestačia diviť podobnosti medzi epidémiou koronavírusu a knihou amerického spisovateľa Deana Koontza.

Obálka jeho románu z roku 1981 The Eyes of Darkness (Oči temnoty), v ktorom sa vyskytuje motív smrtiaceho vírusu Wu-chan-400 pochádzajúceho z čínskeho Wu-chan, má už desaťtisíce zdieľaní na facebooku. Niektorí odmietajú uveriť, že ide o náhodu, a objavujú sa teórie o tom, že Koontz predpovedal budúcnosť, píše britský denník The Guardian.

V Koontzovej knihe bol vírus vyrobený v laboratóriách za čínskym mestom Wu-chan a podľa toho tiež dostal svoj názov. Ľudia na internete poukazujú na skutočnosť, žeThe Guardian píše, že tým ale podobnosť medzi Koontzovou fikciou a aktuálnou realitou končí.

Románový vírus Wu-chan-400 na rozdiel od skutočného koronavírusu napríklad zabíja sto percent nakazených. Agentúra Reuters pripomína, že tiež neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by sa nový koronavírus preniesol na človeka v laboratóriu. Za zdroj terajšej nákazy je považované wuchanské trhovisko, kde sa predávajú divoko žijúce zvieratá.



Motív pandémie alebo globálnej katastrofy sa vyskytuje v mnohých ďalších knihách alebo filmoch. Denník The Guardian pripomína napríklad film Nákaza z roku 2011. V ňom sa smrtiaci vírus rozšíri po celom svete. Motív umelo vyvinutého vírusu, ktorý zahubí celé ľudstvo okrem jedného človeka, sa objavuje aj v temnom románe Prežíva najsmutnejšej kanadskej autorky Margaret Atwood.