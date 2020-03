Španielskemu futbalistovi rupli nervy: Dve žlté karty za expresne rýchly čas

Praskli mu nervy! Španielsky futbalista v službách gréckeho Volosu Iker Guarrotxena (27) zrejme tak skoro nezabudne na zápas gréckej ligy s Panathinaikosom.

Španiel sa v 62. minúte najprv pustil do strkanice s rozcvičujúcim sa protihráčom, za čo dostal žltú kartu.

O dve minúty neskôr prišiel ďalší skrat. Do súboja so súperovým hráčom išiel príliš agresívne, súpera nakopol do nohy a po druhej žltej karte musel ísť dole z ihriska. No a po ceste do kabíny sa vylúčený Guarrotxena nevedel zmestiť do kože, za postrannou čiarou sa takmer pobil. Volos prehral napokon duel vysoko 1:4.