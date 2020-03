Rodičia žiakov zo základnej školy v Bratislave hromžia: Naše deti sa musia učiť a jesť v prachu!

Vyučovanie v nevhodných podmienkach?! Žiaci Základnej školy na Tilgnerovej ulici v Karlovej Vsi sa podľa rodičov učia na stavenisku. Prach, sekanie do stien a vŕtanie - to všetko žiaci znášajú už niekoľko mesiacov. Či je to v poriadku, sme sa spýtali riaditeľky vzdelávacieho zariadenia aj zriaďovateľa školy, teda mestskej časti Karlova Ves.

Do redakcie nám prišiel tip od nespokojného rodiča, ktorý nesúhlasí s postupom školy. Ako napísal, na základnej škole už niekoľko mesiacov rekonštruujú interiér a na chodbách sa seká do muriva, veľa sa vŕta, práši a je tam aj hluk. „To všetko prebieha aj počas vyučovacích hodín, dokonca aj počas stravovania medzi žiakmi, ktorých tým obťažujú,“ sťažoval sa čitateľ.

Riaditeľka školy Dana Ihnaťová Novému Času potvrdila, že práce síce prebiehajú, no škola sa snaží, aby sa to žiakov dotýkalo čo najmenej. „Bohužiaľ, tieto práce sú rozsiahleho charakteru, vymieňa sa elektrické vedenie. Takáto oprava nie je možná za kratší čas, ako je pol roka,“ uviedla riaditeľka s tým, že termín bol určený spolu so zriaďovateľom školy, čo je mestská časť. „Výmena bola nutná, vedenie bolo už v havarijnom stave. Dokonca sme tu už mali aj požiar, keď začala horieť jedna z rozvodných skríň,“ dodala. Ako ďalej uviedla, škola zabezpečila upratovanie viackrát za deň, dokonca aj v nedeľu. „Vyučovanie sme prispôsobili tak, aby trieda, ktorá sa práve opravuje, bola zatvorená a učilo sa v inej triede,“ doplnila riaditeľka.

Vo fajčiarskom dyme

Nespokojný rodič však upozorňuje aj na to, že robotníci - fajčiari, si bez ostychu chodia fajčiť rovno pred vchodové dvere. „Školáci, ktorí idú okolo nich, musia vdychovať dym z cigariet,“ upozornil. Na túto výčitku však riaditeľka zareagovala takto: „Čo sa týka fajčenia, je mi to ľúto, ale nevieme byť všade. V každom prípade upozorním vedúcich, aby svojim zamestnancom povedali, že v areáli fajčiť nesmú.“ Ako doplnila, práce potrvajú už iba približne týždeň, takže potom sa všetko vráti do normálu.

A čo na to mestská časť?

„Rekonštrukcia elektroinštalácie v celom rozsahu je nevyhnutná z dôvodu bezpečnosti a nevyhovujúceho stavu. Rozsah prác je veľmi veľký, nie je možné ich odložiť a ani realizovať počas školských prázdnin,“ uviedol Miroslav Špejl z referátu komunikácie s médiami. Ako dodal, preto projektant rozdelil celkovú rekonštrukciu na niekoľko samostatných etáp. Po konzultácii s vedením školy sa projekt a postup prác upravil tak, aby nenarušovali vyučovací proces. „Práce prebiehajú po skončení vyučovania, cez víkendy a počas prázdnin. K ďalšej etape prác prikročíme v priebehu letných prázdnin,“ uzavrel.