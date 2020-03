Smrteľne chorá Molly opustila manžela, aby si ešte užila dobrý sex: Úprimné slová, ktoré z úst nevypustí každá žena

Odvážne rozhodnutie v hodine dvanástej. Smrteľná choroba jej otvorila oči a rozhodla sa so svojim životom niečo spraviť.

Rakovina v poslednom štádiu obrátila Molly celý svet hore nohami. Rozhodla sa, že posledný rok svojho života si užije najviac, ako sa bude dať. Štyridsaťjedenročná Američanka opustila manžela a opäť sa vrhla do vôd randenia. Nešlo jej o nový vzťah, ale o dobrý sex. "Vďaka sexu sa cítim živá. Je to veľké rozptýlenie pri mojej chorobe," cituje Molly portál The Sun.

Zdrvujúce správy sa dozvedela v roku 2011. Od tej doby nebola v manželstve spokojná. Iskra medzi ňou a manželom vyprchala, čo sa odrazilo aj v spálni. Po prvom cykle liečby, ktorý zahŕňal dvojitú mastektómiu, ožarovanie a chometerapiu, sa ich vzťah už nevrátil do starých koľají. Situácia sa na chvíľku upokojila, no keď jej diagnostikovali rakovinu druhýkrát, manželstvo sa rozpadlo ako domček z kariet.

Nová liečba však priniesla prekvapenie. Molly bola pripravená experimentovať, jej libido prudko vzrástlo. "Neustále som bola nadržaná. Moje telo potrebovalo, aby sa ho niekto dotkol," priznala sa bez hanby k svojim pocitom. Opustila manžela a začala si hľadať náhradu. Všetky svoje eskapády rieši s kamarátkou Nikki Boyer. Príbehy zdieľajú aj v podcaste. V jednej časti počítali nápadníkov v jej mobile a dostali sa na číslo 183. "Je sexuálne a emocionálne otvorená, nesúdi. Randenie jej pomáha cítiť sa živo. Znova si vzala svoje telo," zhodnotila Nikki.

Molly v podcaste hovorí otvorene o svojom sexuálnom živote, ale aj liečbe. Pred mužmi, s ktorými sa stretáva, a priateľmi však detaily o krehkom zdravotnom stave tají. To, že môže povedať svoj príbeh v podcaste je pre ňu dôležité. Nechce, aby sa na ňu všetci pozerali, ako na chorú, preto to podľa Nikki tají. Američanka však dodala, že kamarátkine stretnutia nie sú len o sexe. "Ide o liečenie starých rán a vyrovnanie sa s tým, čo sa s ňou deje," dodala.