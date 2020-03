Francúzsko sa pripravuje na epidémiu: Nakazil sa aj poslanec parlamentu

Francúzsko, kde evidujú 423 prípadov nakazenia koronavírusom nového typu a sedem úmrtí, sa pripravuje na možnosť, že vzhľadom na mieru nákazy a chorobnosti bude nutné vyhlásiť stav epidémie. Informoval o tom na svojom webe denník Le Monde.

Medzi nakazenými je aj poslanec Národného zhromaždenia za pravicovú stranu Republikáni (LR) Jean-Luc Reitzer, ktorého vo štvrtok hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. Vírus SARS-CoV2 sa potvrdil i u jedného zamestnanca parlamentu, kde evidujú aj jedno podozrenie na nákazu.

Francúzske médiá vo štvrtok informovali o prípade nakazenia vodiča autobusu mestskej hromadnej dopravy v Paríži. Ide už o druhý prípad nákazy zamestnancov parížskeho dopravného podniku RATP _ prvou infikovanou je žena pracujúca na jednej zo staníc metra. Francúzsky odborník na nákazlivé choroby Jean-François Delfraissy, ktorý sa vo štvrtok zúčastnil na stretnutí vedcov v Elyzejskom paláci venovanom koronavírusu, podľa Le Monde uviedol, že vyhlásenie stavu epidémie vo Francúzsku je "otázkou dní či jedného alebo dvoch týždňov".

Ak by bol vo Francúzsku vyhlásený stav epidémie, malo by to okrem iného za následok dočasné prerušenie verejnej dopravy, zrušenie verejných akcií a zatvorenie škôl. Tieto opatrenia však nebudú vyhlásené na celoštátnej úrovni, ale vedením jednotlivých regiónov či departementov, a to v závislosti od situácie.

"Ekonomický a sociálny život v krajine sa nezastaví," ubezpečil v piatok minister zdravotníctva Olivier Véran v rozhovore pre denník Libération. "Keď nastane epidémia, treba v prvom rade zorganizovať výstražný systém a starostlivosť (o chorých) a zabezpečiť kontinuitu služieb štátu bez toho, aby to ľuďom bránilo žiť," vyhlásil Véran. Koronavírusom je zasiahnutých všetkých 13 metropolitných regiónov Francúzska, ako aj dva zámorské (Guadeloupe a Guyane). Nákaze sa zatiaľ vyhli ostrovy Martinik, Mayotte a Réunion.