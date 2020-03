Dánsky futbalista nakazený koronavírusom! Pribudnúť môžu aj ďalší

Thomas Kahlenberg (36) je nakazený koronavírusom. Potvrdili to Dánske média.

Stať sa tak malo po Kahlenbergovej návšteve v Amsterdame. Bývalý dánsky futbalista sa následne vydal na domáci zápas medzi kodanskými mužstvami Bröndby a Lyngby. Bröndby medzičasom uviedlo, že do domácej karantény poslali 13 osôv. Naopak, Lyngby uviedlo, že medzi ľuďmi v karanténe sú aj traja hráči tohto celku, ktorí prišli do kontaktu s Kahlenbergom. Ide o Martina Örnskova, Kaspera Jörgensena a Patricka da Silvu.



Tím Bröndby vyzval fanúšikov, ktorí prišli do kontaktu s Kahlenbergom, aby o sebe dali vedieť a klub im zabezpečí zdravotnú prehliadku.



Kahlenberg je momentálne v karanténe, kde sa snaží vyliečiť. Dána možno poznať z MS 2010 v Juhoafrickej republike. Dánsko reprezentoval od roku 2003 do roku 2014. Spomedzi prestížnych turnajov sa predstavil ešte na ME 2004 v Portugalsku. V dánskom drese nastúpil celkom 47 krát v ktorých strelil 5 gólov.