NAKA zadržala dcéru bývalého prokurátora: Mala pri sebe kokaín za 20-tisíc €

Veľký nález! Policajti zadržali dcéru bývalého riaditeľa trestného odboru Generálnej prokuratúry s kokaínom v hodnote 20-tisíc eur. Veronika Šumichrastová pracuje na Okresnom súde Bratislava I a zastáva vysokú funkciu.

Súdna úradníčka pracuje na najvyťaženejšom súde v Bratislave. Národná kriminálna agentúra (NAKA) ju zadržala v rámci protidrogovej akcie s krycím názvom VEŽA. „Policajti vykonali 3 domové prehliadky, 1 prehliadku nebytového priestoru a 5 prehliadok motorových vozidiel, v rámci ktorých boli zaistené drogy vo forme bielych kryštalických látok a sušiny zelenej farby. Zadržali 4 osoby,“ informovali v oficiálnej správe policajti. Akcia sa konala v stredu v noci v Bratislave, Nitre a na Záhorí. Dcéru nebohého prokurátora Tibora Šumichrasta zadržali v hlavnom meste, čo potvrdili aj z krajského súdu.

„OS Bratislava I potvrdzuje zadržanie menovanej osoby. Vzhľadom na skutočnosť, aby nedošlo k zmareniu procesných úkonov polície, sa k veci viac nebudeme vyjadrovať. V prípade, že bude OS Bratislava I doručené rozhodnutie OČTK, ktoré odôvodňuje vyvodenie pracovnoprávnej zodpovednosti voči menovanej osobe, OS Bratislava I bude striktne postupovať v zmysle príslušných právnych predpisov,“ uviedol Pavol Adamčiak, hovorca Krajského súdu v Bratislave.

Policajti našli pri prehliadke auta bielu kryštalickú látku, o ktorej sa domnievajú, že ide o kokaín v hodnote 20-tisíc eur. Zaistené drogy v súčasnosti skúma Kriminalistický a expertízny ústav PZ.

"Vyšetrovateľ už obvinil štyri osoby, a to Ladislava L., Veroniku Š., Jozefa H. a Andreu F. za závažnú drogovú trestnú činnosť. Tieto osoby sa mali zaoberať predajom kokaínu od roku 2017 až doposiaľ, a to prevažne v Bratislave," informovala v piatok polícia na sociálnej sieti. Na obvinenú Veroniku Š., Jozefa H. a Andreu F. bude spracovaný podnet na vzatie do väzby, doplnili.