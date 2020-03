Recept na prvý hamburger? Má 1600 rokov a pochádza zo starovekého Ríma

Staroveký hamburger! Rimania boli majstri inžinieri a vynašli mnohé veci, ktoré predbehli svoju dobu.

To, čo celý svet považuje za americký vynález, má pravdepodobne korene v starovekom Ríme. V knihe Apicius sa totiž našiel recept na fašírku, ktorá nápadne pripomína dnešný hamburger. Tento text pochádza od neznámeho autora a datuje sa približne do rozmedzia 4. až 5. storočia po Kristovi a obsahuje aj mnohé recepty. Jedným z nich je recept na „iscia omentata“, čo by sa dalo voľne preložiť ako mleté mäso zavinuté v tukovej čipke.

Táto starorímska delikatesa vyzerá veľmi podobne ako súčasný hamburger. Rimanom sa pripisuje aj založenie konceptu rýchleho občerstvenia, ktorý so sebou priniesli do viacerých krajín pri svojich výpravách. Stánky s rýchlym občerstvením boli známe ako „thermopolia“ a servírovali tzv. „mäso s rúčkou“ - kuracie stehná či jahňacie kotlety.

Recept na hamburger (4 porcie)

* 500 g mletého mäsa (hovädzie/bravčové/mix)

* Rožok namočený v bielom víne

* 60 g píniových orieškov

* 3 polievkové lyžice/45ml omáčky Garum (slaná fermentovaná rybia omáčka, možno použiť kupovanú rybiu omáčku alebo soľ)

* Mleté čierne korenie

* Za hrsť semienok koriandru

* Borievky

* Kvapka Caroneum (sladké biele víno, zredukované o polovicu)

* Tuková čipka (vrstva tuku, ktorá drží pohromade tráviace orgány, väčšinou sa používa bravčová alebo hovädzia)

Postup: Píniové oriešky, koriandrové semienka aj borievky rozdrvíme v mažiari alebo v mixéri, všetko potom spolu premiešame, akoby sme robili fašírky. Vytvarujeme 4 placky a tie následne obalíme v tukovej čipke. Opekáme na oleji každú stranu približne 5 minút. Podávame v žemli alebo na tanieri s ľubovoľnou prílohou.