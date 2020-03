Gottovej muž Timo sa zúfalo snaží zachrániť manželstvo: Ponuka, ktorá jej vyrazila dych

Nedá jej pokoj! Dcéra legendy Karla Gotta († 80) Dominika (46) už dávnejšie priznala, že jej manželstvo s fínskym hudobníkom Timom Tolkkim (54) je v troskách.

Aj napriek blížiacemu sa rozvodu sa však Fín nevzdáva nádeje na vzkriesenie nefunkčného vzťahu. Z Mexika, kde sa momentálne nachádza, svojej manželke do Prahy zavolal so šokujúcou ponukou.

Manžel Dominiky Gottovej Timo Tolkki je momentálne v Mexiku. Aj tam však jeho myseľ zamestnáva manželka, ktorá je v Prahe a túži začať nový život. „Volal mi a stále opakoval, ako ma chce späť! Už ma s tým unavuje, ja s ním žiť nechcem,“ povedala Blesku Dominika, ktorej problémový Timo opäť vyrazil dych.

„Dokonca mi ponúkal byt v Prahe, že by sme v ňom bývali spolu a on by platil polovicu. Po prvé s ním bývať nechcem a po druhé v tom byte by bol nájom tisíc eur – a to je nereálne. Urazil sa a zostáva v Mexiku!“ dodala Gottová, ktorá je rada, že ju momentálne Timo neobťažuje svojou prítomnosťou. Muzikant dokonca dúfal, že spolu oslávia jeho narodeniny. Namiesto toho však musel zájsť k lekárovi, ktorý mu dal injekciu kvôli bolesti nôh, spôsobenej cukrovkou.