Slovenský horolezec Peter Hámor mieri na Dhaulágirí: Kondičku má z klobásy!

Najskúsenejší slovenský himalájista Peter Hámor (55) opäť odchádza pod najvyššie štíty sveta. Už po viac ako dvadsiaty raz odlieta do nepálskeho Káthmandu. V nedeľu sa vracia pod hrebeň Dhaulágirí (8 167 m n. m.), aby zrealizoval prvovýstup severozápadným hrebeňom!

Už sa to stalo pomaly tradíciou, že na Medzinárodný deň žien Peťo Hámor opúšťa Slovensko aby sa utáboril pod Himalájami.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

“Aj keď je to už po viac ako dvadsiaty krát, stale sa na to teším tak ako po prvý krát. Tentokrát odlietame z Košíc a spolu so mnou ide opäť moja manželka Marika a s Michalom Sabovčíkom (33) ide jeho priateľka Sisa, veľmi šikovná lezkyňa. Niekoľko týždňov, tak ako každý rok, si dáme aklimatizačný pobyt a vyjdeme na niekoľko 5-6 tisícových kopcov a sediel. Neskôr sa k nám pridajú naši kamaráti z Rumunska Horia Colibasanu (43) a Marius Gane. Spolu my štyria, bez ženskej spoločnosti sa vyberieme pod Bielu horu, čo je domorodý preklad Dhaulágirí,“ prezradil nám Peter Hámor pri balení a svoj himalájsky plán upresnil:

„Keď sme pred deviatimi mesiacmi opúšťali náš základný tábor pod severozápadným hrebeňom Dhaulágirí bolo nám všetkým jasné, že urobíme všetko pre to, aby sme sa tu čo najskôr vrátili. A dočkali sme sa. Tohto roku vyrážame do Himalájí vo štvorici. Moji rumunskí priatelia a spolulezci z minuloročného pokusu, Horia Colibasanu a Marius Gane (51) a tentoraz aj môj kamarát a parťák z vrcholu Dhaulágirí spred troch rokov, Michal Sabovčík. Všetky prípravy pomaly vrcholia a naše tohtoročné himalájske dobrodružstvo sa začne už o pár dní. Balenie nie je až tak náročné, lebo lezecký materiál a všetky základné veci máme dlhodobo uložené v Nepále. Určite si zo Slovenska ale berieme tradične slaninu a výbornú klobásu. Bude toho niekoľko kíl.“

Aktuálny celosvetový problém posledných mesiacov je koronavírus. Nemá náš himalájista z neho obavy? „Nie," znela jednoznačná odpoveď Petra Hámora. „V horách nič také nie je a cestou tam, hlavne na letiskách by sme nemali mať žiaden problém. Nejdeme cez žiadnu rizikovú zónu a myslím si, že naša imunita a celkovo organizmus je dostatočne silný. Priznám sa, že sa tým ani nezaoberáme.“

Peter Hámor bol pod Dhaulágirí už tri krát. Prvé jeho stretnutie s touto horou bolo veľmi tragické. Zahynul tu vtedy pri páde do trhliny pod severnou stenou, ktorú sa spoločne chystali zdolať, Petrov veľký kamarát a spolulezec Piotr Morawski. Druhý krát prišiel pod Bielu horu s Mišom Sabovčíkom, Tomášom Petríkom a Michalom Gabrižom. Pre zdravotné problémy a nepriaznivé počasie museli plánovaný prvovýstup severozápadným hrebeňom odložiť a na vrchol vyšiel Peťo spolu s Mišom Sabovčíkom severovýchodným hrebeňom.

Minulého roku sa pod Dhaulágirí Peťo vrátil opäť. No pre veľmi silný vietor sa im ich pokus o prvovýstup opäť nevydaril.

Himalayadventure MMXX

Je projekt, ktorého hlavným cieľom je dokončenie prvovýstupu zatiaľ nezdolaným severozápadným hrebeňom na siedmu najvyššiu horu sveta Dhaulágirí vysokú 8 167 metrov, ktorá leží v Nepálskych Himalájach, v horskej skupine Dhaulagiri Himal. Samotnému výstupu budú predchádzať aklimatizačné výstupy na viacero vrcholov v horských oblastiach Solo Khumbu, Mera Peak a Gokyo. Všetky výstupy budú vedené ľahkým štýlom, bez pomoci výškových nosičov a umelého kyslíka. Expedície sa zúčastnia slovenskí horolezci Peter Hámor a Michal Sabovčík spolu s Rumunmi Horiom Colibasanuom a Mariusom Gane.

Dhaulágirí (8167mnm)

V Nepálskych Himalájach, v horskej skupine Dhaulágirí Himal, leží mohutný ľadový masív, obtekaný riekami Kali Ghandaki a Miagdi Khola – nádherná, žiarivá Dhaulágirí. Jej názov v preklade zo sanskrtu znamená „Biela hora“ a je siedmou najvyššou horou planéty. Prvými horolezcami v tejto oblasti boli v roku 1950 Francúzi, nenašli však žiadnu vhodnú trasu pre výstup a presunuli sa pod Annapurnu. Na vrchol Dhaulágirí sa po prvý raz podarilo vystúpiť až v piatok 13. mája 1960 štyrom členom medzinárodnej expedície vedenej Maxom Eiselinom – Kurtovi Diembergerovi, Petrovi Dienerovi, Ernstovi Forrerovi a Albinovi Schelbertovi. Spolu s nimi na vrchol vystúpili aj dvaja nepálski výškoví nosiči, Nima Dorje a Nawang Dorje. Dnes vedie na vrchol Dhaulágirí pätnásť mimoriadne náročných výstupových trás, „Biela hora“ však stále láka výškových horolezcov svojimi obrovskými stenami, či dlhými hrebeňmi a piliermi.