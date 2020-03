Gizka Oňová prehovorila o vzťahu jej dcéry so ženatým Malachovským: Čo hovorí na ich schôdzky?!

Vyložila karty na stôl! Nový Čas zastihol ženatého herca Sväťa Malachovského (47) niekoľko dní po sebe v spoločnosti sympatickej blondínky Scarlett (48).

Okrem toho, že ide o dcéru najznámejšej slovenskej svokry Gizky Oňovej (71), ktorá má nielen pred televíznymi kamerami odpoveď na všetko, blondínka je aj Sväťova bývalá láska. Oňová Novému Času prezradila, prečo sa jej vydatá dcéra intenzívne stretáva s bývalým priateľom, ktorý už niekoľko mesiacov nežije s manželkou Petrou Molnárovou (33).

Už pred niekoľkými mesiacmi sa prevalilo, že Sväťo Malachovský nebýva s manželkou, herečkou Petrou Molnárovou, s ktorou má synčekov Tima (2,5) a Marka (7 mes.). Zatiaľ čo sa Petra aj s deťmi nasťahovala do svojho bytu v Bratislave, Sväťo ostal v dome v Slovenskom Grobe sám a s jeho rodinou ho už dlhšie nevídať. Zato ho Nový Čas pristihol v priebehu niekoľkých dní v spoločnosti Scarlett, ktorá je jeho bývalou láskou z konzervatória.

Ich vzťah mal trvať až osem rokov a Sväťo sa nechal v minulosti počuť, že Gizka Oňová bola skoro jeho rodinou. Najznámejšia slovenská Svokra má však o pričastých stretnutiach jej dcéry s hercom dokonalý prehľad. „Scarlettka je tu aj s dcérou Rebeccou, mojou vnučkou, ktorá má teraz jeden zdravotný problém a chcela si ho potvrdiť aj u našich lekárov. Tak Sväťo sa ponúkol, že má nejakého známeho a išli to konzultovať a Sväťo konzultuje aj so mnou, je to aj môj kamarát!“ vyjadrila sa Oňová s tým, že nemohla s vnučkou behať po lekároch, lebo bola chorá.

„Sedem alebo osem dní som nemala hlas, lebo na mňa kýchla jedna babička. Rebecca bola aj hokejová brankárka a má niečo s kolenom a mojej dcére sa nepáči názor londýnskych lekárov, tak kvôli týmto veciam sa tu zastavili. Sväťo pomáha s lekármi, kde by sa mali obrátiť,“ upresnila Gizka.

Osamote

Nový Čas pristihol Sväťa so Scarlett naozaj aj v sprievode jej dcéry, ako tvrdí Oňová, avšak so sympatickou blondínkou trávil herec čas aj osamote. Malachovský totiž svoju bývalú lásku priviezol pred bytový dom, kde žije jej mama Gizka v podvečerných hodinách, ale dcéra, s ktorou má Sväťo pomáhať behať po doktoroch, s nimi nebola. Čo teda boli vybavovať, nevedno.

Najslávnejšia televízna Svokra, ktorá riešila v niekoľkých sériách obľúbenej relácie problémy rodín po celom Slovensku pomáhala nielen v najťažších životných situáciách, ale veľakrát riešila aj sváry medzi manželmi. Jej rady by sa tak možno minuli aj vo vzťahu Sväťa s manželkou Petrou, ktorá vychováva jeho dve deti. Na domácnosť v jej dievčenskom byte a ratolesti je totiž viac-menej sama, keďže herec žije v rodinnom dome neďaleko hlavného mesta.

Bola to láska

Oňová bez okolkov priznala, že jej dcéra mala kedysi k Malachovskému veľmi blízko. „Nikto nepopiera, že to bola študentská láska. Ale teraz sú kamoši. Našťastie priateľstvá fungujú a človek môže mať u niekoho pocit, že keď potrebuje pomoc, má kde zaklopať. No a čo, keď je to práve bývalá láska?“ dodala známa Svokra s tým, že jej dcéra žije už 26 rokov v anglickom Cardiffe a Londýne a je šťastne vydatá. S manželom Thomasom má dcéry Sophie, Rebeccu a Cassiel. Nový Čas ohľadne stretnutí so Scarlett oslovil aj Malachovského, do uzávierky však nereagoval.