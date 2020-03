Janus pred súbojom o všetko: Nebude mi ľúto poslať Jágra do 2. ligy!

Taký dôležitý zápas vo svojej kariére ešte nezažil. Slovenský gólman v službách Litvínova Jaroslav Janus (30) dnes nastúpi v domácom súboji proti Kladnu v poslednom, 52. kole základnej časti českej ligy.

A práve tento duel na 99 % percent rozhodne o tom, kto sa udrží medzi českou elitou a kto vypadne do 2. ligy. Janus pre denník Nový Čas vyhlásil, že mu nebude ľúto poslať legendu Jágra do 2. ligy!



Hokejové Česko je doslova na nohách. Dnes totiž športová verejnosť u našich susedov spozná tím, ktorý vypadne z najvyššej českej súťaže. Všetko má vo svojich rukách Litvínov, ktorý doma hostí posledné Kladno. Obaja majú zhodne po 60 bodov a kto z tejto dvojice vyhrá, má účasť v budúcom ročníku vo vrecku.

„Musím sa priznať, že takýto dôležitý zápas som ešte pred sebou vo svojej kariére nemal. Je to ako siedmy rozhodujúci zápas v play-off. Všetko však máme vo svojich rukách, hráme doma a verím, že za podpory fanúšikov to zvládneme a udržíme sa medzi elitou. Neviem si ani predstaviť, že by taký klub ako Litvínov vypadol z ligy. Veď hokej je v meste športom číslom jeden,“ povedal na úvod pre Nový Čas slovenský gólman v službách Litvínova Jaroslav Janus.



V boji o holú existenciu nastúpi Janusov tím proti Kladnu, ktorého majiteľom a hráčom v jednej osobe je legendárny útočník Jaromír Jágr. Na otázku, či mu nebude ľúto poslať takú osobnosť do 2. ligy, odvetil: „Nebude mi to vôbec ľúto, keď Jágr s Kladnom zostúpi. Som hráčom Litvínova a bojujem za tento klub,“ vyhlásil rázne Janus. Skúsený gólman sa vyjadril aj k národnému tímu a prípadnej účasti na májovom šampionáte vo Švajčiarsku. „Teraz sa naplno sústredím na spomínaný kľúčový zápas o záchranu. Ak po konci klubovej sezóny príde pozvánka do reprezentácie, tak veľmi rád sa prípravy o šampionát zapojím,“ dodal Janus.