Hrbatý vytiahol eso z rukávu: Prinesol mu žreb dcéry Elly šťastie?

Opäť hrala hlavnú úlohu! Ústrednou postavou štvrtkového daviscupového žrebu pred duelom Slovenska s Českom bola dcérka kapitána Dominika Hrbatého (42) Ella (9). Tá si losovanie vyskúšala už aj v minulosti.

V roku 2018 mala pred súbojom s Bieloruskom šťastnú ruku. Hrbatý verí, že to bude tak aj teraz. Keď v októbri 2018 vylosovala malá Ella meno Martina Kližana pred súbojom Slovenska s Bieloruskom, Hrbatý jej za odmenu sľúbil hračku z Dráčika. Slovenskí tenisti aj vďaka nej vtedy postúpili po 13 rokoch do svetovej skupiny. Nehrajúci kapitán Dominik Hrbatý preto aj tento štvrtok vytiahol eso z rukáva a malú Ellu poveril zodpovednou úlohou. Tá sa jej chopila so všetkou vážnosťou a vyžrebovala meno Jozefa Kovalíka.

„Naposledy, keď dcéra žrebovala, tak sme vyhrali. Dúfam, že aj tentoraz nám prinesie šťastie. Vylosovala to dobre. Jojo chcel začínať, Andrej je rád, že môže nastúpiť neskôr. Medzi jednotkou a dvojkou nášho tímu som sa rozhodoval podľa toho, aby sme mali najväčšiu šancu vyhrať. Detailne to teraz rozoberať nechcem. Jojo je typický antukár, na tomto povrchu sa cíti najlepšie a verím, že to potvrdí aj proti Česku,“ komentoval Hrbatý, ktorý si myslí, že šance na postup sú 50 na 50.

„Ťažko v tomto prípade hľadať favorita. Postup do Madridu je pre chalanov veľká motivácia. Určite nás inšpiroval úspech slovenských dievčat, ktoré sa vo februári prebojovali na finálový turnaj Pohára federácie v Budapešti. Medzi oboma tímami panuje kamarátska atmosféra. Nech už to dopadne akokoľvek, verím, že sa po zápase zoberieme a ako sa hovorí, pôjdeme spolu na pivo,“ uzavrel Hrbatý.

Kvalifikačný duel o postup na finálový turnaj Davisovho pohára:

SLOVENSKO - Česko

piatok:

16.00

Jozef Kovalík - Jiří Veselý

Andrej Martin - Lukáš Rosol

sobota:

17.30

Filip Polášek, Igor Zelenay - Jonáš Forejtek, Zdeněk Kolář

Martin - Veselý

Kovalík - Rosol