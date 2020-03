Kráľ detských čitateľov Adam: Za rok som prečítal 164 kníh

Knižku prečíta aj za štyri hodiny! Kráľom detských čitateľov v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa stal šiestak Adam Vaňko (12).

Šikovný žiak Základnej školy J. Alexyho si vypožičal a prečítal za rok až 164 knižiek. Adam má pritom každý deň rôzne krúžky, čítanie však uprednostňuje aj pred prípravou na vyučovanie.

Nadaný školák sa vrhol na svoju prvú knižku Adam a čarovná šmykľavka, keď mal 8 rokov. K čítaniu ho pritom rodičia neviedli. „Mamina, ocino ani sestra až tak nečítajú, no mňa to veľmi baví. Moje najobľúbenejšie žánre sú sci-fi a fantasy. Denne sa venujem čítaniu tak dve hodiny,“ prezradil Adam. Všestranný žiak navštevuje veľa krúžkov, a keď príde domov, tak nevezme do rúk učebnice.

„Mamina je občas na mňa za to aj nahnevaná, lebo sa veľmi ne­učím, ale viac sa venujem knižkám. Mám mnoho obľúbených, no naj sú pre mňa série Pomstitelia a Časodejovia. Najrýchlejšie som prečítal knihu s názvom Metalurg od môjho obľúbeného autora Brandona Sandersona, trvalo mi to asi 4 hodiny,“ objasňuje šiestak, ktorý si z knižnice odniesol minulý rok 164 kníh.

Má rád aj filmy, ale väčšina kníh, ktoré ho zaujímajú, nie je sfilmovaných, a tak uprednostňuje čítanie. „Dozviem sa takto veľa nového,“ doplnil múdry chlapec, ktorý sa dal aj na e-knihy, ale za klasické ich nevymení. „Stiahol som si ich len preto, že neboli v tlačenej verzii,“ ozrejmil školák, ktorý sa venuje aj herectvu a lezeniu na steny. V dospelosti by sa chcel stať hercom alebo zubárom, ako je aj jeho mamina.

Naj malého knihomoľa

Žáner: sci-fi

Série: Pomstitelia a Časodejovia

Najrýchlejšie prečítaná kniha: Metalurg od Brandona Sandersona, 4 hodiny